Σάλμα Χάγιεκ: Αισθησιακός χορός με τολμηρό μαγιό για το sports illustrated – Δείτε βίντεο

Καύσωνας.... Η Μεξικάνα ηθοποιός Σάλμα Χάγιεκ, αισίως 58 ετών, αναστατώνει τους θαυμαστές της και ανεβάζει και άλλο τον υδράργυρο.

Η Χάγιεκ χόρεψε αισθησιακά ένα τραγούδι της πατρίδας της με ένα τολμηρό μαγιό στο πλαίσιο φωτογράφησής της στο Sports Illustrated Μεξικού.

«Το εξώφυλλό μου του sportsillustrated.mexico κυκλοφορεί τώρα στο Μεξικό σε μια ειδική έκδοση-ΖΗΤΩ ΤΟ ΜΕΞΙΚΟ» έγραψε στο Instagram η σταρ του Χόλιγουντ.

Συμφωνούμε μαζί της «ζήτω το Μεξικό»...

Δείτε το βίντεο πατώντας πάνω στο ένθετο του Instagram

Πηγή: skai.gr

