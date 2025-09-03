Σάκης Κατσούλης: Διαγνώστηκε με αιφνίδια βαρηκοΐα - Η ανάρτησή του

Ο Σάκης Κατσούλης, ο νικητής του «Survivor», δημοσίευσε φωτογραφία με τις εξετάσεις και την αντιβίωση που ξεκίνησε να λαμβάνει καθημερινά, ενώ τόνισε πως η υγεία μας είναι πάνω από όλα. Το απόγευμα της Τρίτης 2 Σεπτεμβρίου, με ανάρτησή του στο Instagram, ο ίδιος ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους ότι διαγνώστηκε με «αιφνίδια βαρηκοΐα», έπειτα από εξειδικευμένες ιατρικές εξετάσεις.

«Και κάπως έτσι αντιλαμβάνεσαι ξανά ότι η υγεία είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα. Δεν είσαι άτρωτος και δεν θα ζήσεις για μια ζωή σαν να είναι 20 χρόνων. Καλό είναι να γίνονται καμία φορά για να μας υπενθυμίζουν ότι αν χαθεί το βασικό αγαθό που είναι η υγεία, όλα τα υπόλοιπα είναι ένα τίποτα. Δουλειές, επιτυχίες, κούραση, άγχος, τρέξιμο, όλα», έγραψε στην ανάρτησή του.

Στη συνέχεια, συμπλήρωσε: «Διάγνωση; "Αιφνίδια βαρηκοΐα". Αίτια; Άγνωστα. Αντιμετώπιση; Αντιβίωση και ίσως. Αν ξέρετε κάτι παραπάνω παρακαλώ πείτε μου και εσείς».

Η αιφνίδια νευροαισθητήρια βαρηκοΐα, γνωστή και ως ξαφνική κώφωση, εμφανίζεται ως μια ανεξήγητη και απότομη βαρηκοΐα συνήθως στο ένα αυτί. Θεωρείται και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια επείγουσα ιατρική κατάσταση για αυτό και η άμεση επίσκεψη σε γιατρό είναι απαραίτητη. Αρκετές φορές άτομα με αιφνίδια βαρηκοΐα καθυστερούν την επίσκεψη τους σε γιατρό διότι εικάζουν ότι η απώλεια που παρουσιάζουν οφείλεται σε κάποια αλλεργία ή σε συσσώρευση κεριού στον ακουστικό πόρο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.