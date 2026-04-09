Ρόμπιν Ράιτ: Η τρις διαζευγμένη σταρ άφησε την Αμερική και βρήκε αλλού την ευτυχία...

Η Ρόμπιν Ράιτ, μία από τις πιο διαχρονικές παρουσίες του Χόλιγουντ, φαίνεται να έχει αφήσει πίσω της οριστικά τη ζωή στις Ηνωμένες Πολιτείες, βρίσκοντας τη γαλήνη και την ευτυχία στην Αγγλία.

Η 60χρονη ηθοποιός, που βρίσκεται στο προσκήνιο για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, ζει πλέον μακριά από τη φασαρία της Αμερικής, στο πλευρό του συντρόφου της, αρχιτέκτονα Χένρι Σμιθ, σε μια ήσυχη περιοχή των Τσίλτερνς (Chilterns). Η ίδια δεν κρύβει την αγάπη της για τη νέα της ζωή, περιγράφοντάς την ως απελευθερωτική και βαθιά ουσιαστική.

«Λατρεύω να βρίσκομαι σε αυτή τη χώρα. Εδώ υπάρχει ελευθερία. Οι άνθρωποι είναι τόσο ευγενικοί», δήλωσε χαρακτηριστικά, συγκρίνοντας τη νέα της καθημερινότητα με τον έντονο ρυθμό ζωής στην Αμερική. «Εκεί όλα είναι βιασύνη, ανταγωνισμός και ταχύτητα», πρόσθεσε.

Η καθημερινότητά της πλέον είναι απλή και ήρεμη: τα πρωινά της ξεκινούν με το κελάηδισμα των πουλιών, ενώ απολαμβάνει βόλτες με τα σκυλιά της στη φύση, μακριά από την ένταση της μεγαλούπολης. Όπως εξήγησε, το σημείο καμπής ήρθε όταν συνειδητοποίησε ότι η ζωή στο Λος Άντζελες δεν της ταίριαζε πλέον. «Όλοι έχτιζαν τεράστια σπίτια και εγώ απλώς κουράστηκα. Ήθελα ησυχία. Και τελικά βρήκα τον άνθρωπό μου», είπε.

Η Ρόμπιν Ράιτ δεν είναι η μόνη που επέλεξε να αφήσει πίσω της το Χόλιγουντ, καθώς και άλλοι διάσημοι, όπως ο Ράιαν Γκόσλινγκ, η Εύα Μέντες και ο Τομ Φορντ, έχουν μετακομίσει τα τελευταία χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο, αναζητώντας έναν πιο ήρεμο τρόπο ζωής.

Για την ίδια, η συμπλήρωση των 60 χρόνων δεν αποτέλεσε λόγο ανησυχίας, αλλά αφορμή για απολογισμό και νέα αρχή. «Δεν το βλέπω ως το τέλος μιας εποχής. Είναι απλώς ένας αριθμός. Νιώθω ότι έκανα αυτή την αλλαγή ήδη από τα 50, όταν αποφάσισα να ζήσω με τους δικούς μου όρους», ανέφερε σε συνέντευξή της στους «Sunday Times».

Η τρις διαζευγμένη ηθοποιός γνώρισε τον σύντροφό της σε μια παμπ στην περιοχή των Τσίλτερνς, και από τότε οι δυο τους είναι αχώριστοι. Μάλιστα, η σχέση τους δυνάμωσε ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια της κοινής τους μάχης με τον COVID-19.

