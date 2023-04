«Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!» ευχήθηκαν στα ελληνικά Ρίτα Γουίλσον και Τομ Χανκς

Η Ρίτα Γουίλσον και ο Τομ Χανκς δεν κρύβουν την αγάπη τους για την Ελλάδα

«Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!», ευχήθηκε στα ελληνικά η Ρίτα Γουίλσον, η σύζυγος του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού Τομ Χανκς. Η Αμερικανίδα ηθοποιός, τραγουδίστρια, παραγωγός ταινιών και ακτιβίστρια, η οποία το 2019 έλαβε τιμητικά από τον τότε ΠτΔ Προκόπη Παυλόπουλο την ελληνική υπηκοότητα, δεν χάνει ευκαιρία να αποδείξει την αγάπη της για την Ελλάδα.

Αυτή τη φορά, η Ρίτα Γουίλσον ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram φωτογραφίες από την εκκλησία όπου βρέθηκε μαζί με το σύζυγό της για τον Επιτάφιο αλλά και την Ανάσταση, κρατώντας τις αναστάσιμες λαμπάδες γράφοντας χαρακτηριστικά : «Χριστός Ανέστη! Αληθως Ανέστη! Christ is Risen! Truly He is risen! Another beautiful Holy Week in Orthodoxy», με τους followers της να ανταλλάσουν μαζί της ευχές επίσης στα ελληνικά.

Πηγή: skai.gr

