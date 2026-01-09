Ρήξη στην οικογένεια Μπέκαμ: Ο Μπρούκλιν ζητά από τους γονείς του επικοινωνία μόνο μέσω δικηγόρων

Οι σχέσεις στην οικογένεια Μπέκαμ φαίνεται πως έφτασαν σε οριακό σημείο το περασμένο καλοκαίρι, όταν η ρήξη ανάμεσα στον Μπρούκλιν Μπέκαμ και τους γονείς του πήρε επίσημο και αυστηρά νομικό χαρακτήρα. Σε κάποια φάση, ο πρωτότοκος γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ ζήτησε να επικοινωνούν μαζί του αποκλειστικά μέσω των δικηγόρων του.

Όπως αποκαλύπτεται, υπήρξε ανταλλαγή νομικών επιστολών ανάμεσα στις δύο πλευρές, ή πιο σωστά, ανάμεσα στις νομικές τους ομάδες. Παρότι δεν υπήρξε καμία νομική ενέργεια ή αγωγή, η επιστολή του Μπρούκλιν είναι ξεκάθαρη: να σταματήσει κάθε άμεση επικοινωνία και οποιαδήποτε δημόσια αναφορά προς το πρόσωπό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Δυσάρεστες» αναφορές και εντάσεις γύρω από τη Νίκολα Πελτζ

Σύμφωνα με την «Daily Mail», η απόφαση αυτή ελήφθη έπειτα από μια σειρά σχολίων και υπαινιγμών που ο Μπρούκλιν θεώρησε προσβλητικούς για τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ Μπέκαμ. Μεταξύ αυτών, φέρεται να υπήρξαν αναφορές που την παρουσίαζαν ως «όμηρο» ή ως άτομο που «ελέγχει» τον σύζυγό της, χαρακτηρισμοί που προκάλεσαν έντονη δυσαρέσκεια στο ζευγάρι.

Η επιλογή «μιλήστε στους δικηγόρους μου» φαίνεται πως εξηγεί και την απόφαση του Μπρούκλιν να αποκλείσει από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όχι μόνο τους γονείς του, αλλά και τους αδελφούς του, Ρομέο και Κρουζ, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα.

Η οικογένεια παρακολουθούσε και σχολίαζε τις αναρτήσεις του για τη μαγειρική, κάτι που, σύμφωνα με το ζευγάρι, ερχόταν σε αντίθεση με την επιθυμία τους για ηρεμία και ιδιωτικότητα. Άνθρωποι από το περιβάλλον και των δύο πλευρών αποφεύγουν να μιλήσουν δημόσια για το θέμα, ελπίζοντας ότι η κατάσταση θα εκτονωθεί. Πηγή αναφέρει: «Ο Ντέιβιντ κλήθηκε να επικοινωνεί αποκλειστικά μέσω των δικηγόρων του γιου του. Αυτός ήταν ο μόνος δίαυλος επικοινωνίας». «Το ποιος ακολουθεί ποιον στο Instagram δεν θα έπρεπε να είναι θέμα συζήτησης», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η αρχή της σύγκρουσης: ο γάμος του 2022

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ, σήμερα 26 ετών, παντρεύτηκε την ηθοποιό, Νίκολα Πελτζ, τον Απρίλιο του 2022. Η ένταση στην οικογένεια έγινε γνωστή δύο μήνες αργότερα. Η Νίκολα φέρεται να πληγώθηκε όταν η Βικτόρια Μπέκαμ υποσχέθηκε να σχεδιάσει το νυφικό της, αλλά τελικά αυτό δεν συνέβη. Επιπλέον, την ημέρα του γάμου, ο τραγουδιστής Μαρκ Άντονι, φίλος της οικογένειας, αποκάλεσε τη Βικτόρια «την πιο όμορφη γυναίκα στην αίθουσα», γεγονός που προκάλεσε περαιτέρω αμηχανία.

Παρά τις προσπάθειες συμφιλίωσης, το νεαρό ζευγάρι δεν παρευρέθηκε στα πάρτι για τα 50ά γενέθλια του Ντέιβιντ Μπέκαμ το περασμένο καλοκαίρι. Τον Νοέμβριο, ο Μπρούκλιν δεν συνεχάρη δημόσια τον πατέρα του για την ανακήρυξή του σε ιππότη.

