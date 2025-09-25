Ριάνα: Γέννησε το τρίτο της παιδί με τον A$AP Rocky - Και είναι κορίτσι… (φωτό)

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η Ριάνα, η οποία έγινε μητέρα για τρίτη φορά στα 37 της. Η διάσημη τραγουδίστρια και επιχειρηματίας ανακοίνωσε μέσω Instagram τη γέννηση της πρώτης της κόρης με τον A$AP Rocky, αποκαλύπτοντας μάλιστα και το όνομά της.

Η Ριάνα έφερε στον κόσμο το κοριτσάκι της στις 13 Σεπτεμβρίου, σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες. Στην πρώτη φωτογραφία που δημοσίευσε, φαίνεται να κρατά τρυφερά τη νεογέννητη κόρη της στην αγκαλιά της, τυλιγμένη σε μια ροζ κουβέρτα, χαρίζοντας στους θαυμαστές της μία από τις πιο προσωπικές στιγμές της.

Επίσης, η καλλιτέχνιδα αποκάλυψε το όνομα της κόρης της, που ονομάζεται «Rocki Irish Mayers». Η επιλογή του ονόματος εντυπωσίασε τους θαυμαστές της, καθώς συνδυάζει στοιχεία που συνδέονται με τον σύντροφό της αλλά και προσωπικές αναφορές του ζευγαριού. Αυτό είναι το τρίτο παιδί για τη Ριάνα και τον 36χρονο ράπερ A$AP Rocky. Το ζευγάρι έχει ήδη δύο γιους: τον RZA, 3 ετών, και τον Riot, 2 ετών.

(Δείτε τις φωτογραφίες πατώντας πάνω στο ένθετο του Instagram)

Πηγή: skai.gr

