Με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού να έχουν ολοκληρωθεί πριν από περίπου 10 ημέρες και την έναρξη της νέας σεζόν του NBA να έχει προγραμματιστεί για τις 22 Οκτωβρίου, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο άρπαξε την ευκαιρία για λίγες ημέρες χαλάρωσης. Και ο δρόμος τον έβγαλε στη Μύκονο, παρέα με τα αδέρφια του, Θανάση και Κώστα.

Και μολονότι φέρεται το ταξίδι του στο νησί των Ανέμων να ήταν «αστραπή», με τον «Greek Freak» να επιθυμεί να περάσει απαρατήρητος, φυσικά κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατόν, αφού μικροί και μεγάλοι γρήγορα κατάλαβαν την παρουσία του, σπεύδοντας να τον χαιρετίσουν και να βγάλουν φωτογραφίες μαζί του.

Μάλιστα, πολύ αργά το βράδυ της Τρίτης, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο περπάτησε στα σοκάκια στα Ματογιάννια, συνοδευόμενος από την προσωπική του ασφάλεια. Παρότι ήταν 4:30 το πρωί ο κόσμος δεν σταμάτησε να του εκδηλώνει την αγάπη του και να το ζητούν φωτογραφία μαζί του, κάτι που ο ίδιος δεν αρνήθηκε.

Τι κρύβεται πίσω από το ταξίδι-αστραπή του «Greek Freak» στη Μύκονο

Σύμφωνα με το Mykonos Live TV, ο «Greek Freak» έκανε το ταξίδι αστραπή στο νησί των Ανέμων μαζί με τα αδέρφια του, προκειμένου να οργανώσει το bachelor party του, καθώς εδώ και καιρό πολλά δημοσιεύματα τον ήθελαν να παντρεύεται με τη Μαράια.

Ωστόσο, κατά τις αρχές Ιουλίου, ο Γιάννης διέψευσε τις φήμες περί γάμου. Μιλώντας στις κάμερες είχε πει: «Παιδιά δεν παντρεύομαι εγώ. Ο αδελφός μου ο Κώστας παντρεύεται. Σοβαρά μιλάω, γιατί έχει γίνει πραγματικά λάθος. Παντρεύεται ο Κώστας».

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, το ροζέ αυτό κρασί δεν θα είναι απλώς μια ρομαντική κίνηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Μετά τον γάμο θα κυκλοφορήσει κανονικά στην αγορά σε δύο μορφές, των 750ml και των 1500ml.

Υπενθυμίζεται πως πληροφορίες του skai.gr αναφέρουν ότι το ίδιο διάστημα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατέθεσε αίτηση για «λεκτικό σήμα» στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, προκειμένου να κυκλοφορήσει κρασί με το όνομα της συντρόφου του, Mariah Riddlesprigger. Η αίτηση έγινε αποδεκτή και οι διαδικασίες παρασκευής του έχουν ήδη προχωρήσει.

Οι πληροφορίες για την κυκλοφορία του κρασιού ήρθαν λίγες ημέρες αφότου ο Γιάννης διέψευσε τις πληροφορίες για ότι επίκειται ο δικός του γάμος στο Costa Navarino, λέγοντας ότι δεν παντρεύεται αυτός αλλά ο αδερφός του.

Τι ακριβώς ισχύει, ποιος παντρεύεται και σε ποιον γάμο θα σερβιριστεί το ροζέ Mariah θα το δούμε σε μερικές εβδομάδες.

