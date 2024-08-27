Συντετριμμένη είναι η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Μαράια Κάρεϊ αφού η μητέρα της Πατρίσια και η αδερφή της Άλισον πέθαναν την ίδια μέρα το Σαββατοκύριακο.

Όπως ανέφερε σε δήλωσή της η γνωστή τραγουδίστρια χθες Δευτέρα «Η καρδιά μου είναι ραγισμένη που έχασα τη μητέρα μου το περασμένο Σαββατοκύριακο. Δυστυχώς, σε μια τραγική τροπή των γεγονότων, η αδερφή μου έχασε τη ζωή της την ίδια μέρα».

Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια είπε ότι ένιωθε ευλογημένη που πέρασε χρόνο με τη μητέρα της την εβδομάδα πριν από τον θάνατό της και ζήτησε ιδιωτικότητα. Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια του θανάτου.

Η 87μητέρα της Πατρίσια, ήταν πρώην τραγουδίστρια όπερας και προπονήτρια φωνητικής ιρλανδοαμερικανικής καταγωγής. Στα απομνημονεύματα της Κάρει για το 2020, The Meaning of Mariah Carey, η πέντε φορές βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια περιγράφει λεπτομερώς την περίπλοκη σχέση της με τη μητέρα της, λέγοντας ότι της είχε προκαλέσει «τόσο πολύ πόνο και σύγχυση».

Η 55χρονη είχε αποκαλύψει ότι υπήρχε έντονος ανταγωνισμός μεταξύ τους. Η επαγγελματική ζήλια «έρχεται με την επικράτεια της επιτυχίας, αλλά όταν το άτομο είναι η μητέρα σου και η ζήλια αποκαλύπτεται σε μια τόσο τρυφερή ηλικία, είναι ιδιαίτερα οδυνηρό», είχε προσθέσει.

Αλλά είχε μιλήσει επίσης για τη βαθιά αγάπη που έτρεφε για τη μητέρα της, γράφοντας στην αφιέρωση: «Στην Πατ, τη μητέρα μου, η οποία, μέσα από όλα αυτά, πιστεύω ότι στην πραγματικότητα έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Θα σε αγαπώ όσο καλύτερα μπορώ, πάντα».

Σε μια συνέντευξη με την Gayle King το 2022, η τραγουδίστρια είπε ότι είχε επηρεαστεί «σίγουρα» από την κριτική της μητέρας της καθώς μεγάλωνε. Πρόσθεσε ότι πάντα πιστώνει στη μητέρα της την έκθεσή της στη μουσική.

Η σχέση της Κάρει με τη μεγαλύτερη αδερφή της, την 63χρονη Άλισον, ήταν επίσης περίπλοκη.

Στα απομνημονεύματά της, έγραψε ότι ήταν αποξενωμένη από αυτήν και τον αδελφό της Μόργκαν, λέγοντας ότι ήταν «συναισθηματικά και σωματικά πιο ασφαλές για μένα να μην έχω καμία επαφή».

Η Άλισον μήνυσε την Κάρει ζητώντας 1,2 εκατομμύρια δολάρια (909.780 £) μετά την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων για «τεράστια συναισθηματική αγωνία», χαρακτηρίζοντας τα όσα ανέφερε «εκδικητικά».

Ο πατέρας της Κάρει, Άλφρεντ, πέθανε το 2002 από καρκίνο σε ηλικία 72 ετών.

Πηγή: skai.gr

