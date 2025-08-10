Τα χόμπι των ανδρών που φαίνονται ελκυστικά στις γυναίκες αποκαλύπτει διαδικτυακή έρευνα Date Psychology, η οποία έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η εταιρεία έφτιαξε μια λίστα με 74 ανδρικά χόμπι και στη συνέχεια οι γυναίκες κλήθηκαν να τα χαρακτηρίσουν ως «ελκυστικά» ή «μη ελκυστικά».

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το διάβασμα αναδείχθηκε το πιο… σέξι χόμπι που μπορεί να έχει ένας άνδρας, με ένα εκπληκτικό 98,2% των γυναικών να το φέρνουν πρώτο στη λίστα.

Η εκμάθηση ξένων γλωσσών, το παίξιμο ενός μουσικού οργάνου, το μαγείρεμα και η ξυλουργική συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα.

Με πολύ μικρή διαφορά, ακολουθούν η ζωγραφική, το γράψιμο και η κηπουρική ενώ την πρώτη δεκάδα κλείνουν το κολύμπι και η φωτογραφία.

Τα αποτελέσματα της έρευνας υποδηλώνουν ότι οι γυναίκες αναζητούν σε μεγάλο βαθμό έναν άνδρα που είναι καλλιεργημένος, ευαίσθητος και ολοκληρωμένος, καταρρίπτοντας τα στερεότυπα του macho man (προς απογοήτευση όλων των ανδρών που τους αρέσει να αράζουν με τους φίλους τους ή να παίζουν ποδόσφαιρο).

Σχεδόν πουθενά στη λίστα δεν υπάρχει ένα «τυπικό» ανδρικό σπορ, όπως το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ ενώ το ενδιαφέρον για διαδικτυακές δραστηριότητες – πχ παρακολούθηση πορνό - θεωρούνται εξαιρετικά μη ελκυστικά για τις γυναίκες,

Τα κρυπτονομίσματα, τα κόμικς και το cosplay (το να φοράς στολές από υπερήρωες πχ) αξιολογήθηκαν επίσης μη ελκυστικά, από περισσότερο από τα 2/3 των γυναικών.

Επίσης, οι γυναίκες αναζητούν έναν άντρα που αποφεύγει τα πάρτι, καθώς τα κλαμπ, το ποτό και το κάπνισμα μαριχουάνας θεωρούνται επίσης μη σέξι.



Πηγή: skai.gr

