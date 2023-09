«Πόρτα» στον πρίγκιπα Χάρι και από το κάστρο του Ουίνδσορ – Δεν του έδωσαν δωμάτιο να μείνει 

Με κάθε τρόπο, η βασιλική οικογένεια της Βρετανίας δείχνει – δημοσίως τουλάχιστον – ότι έχει αποκηρύξει για τα καλά τον πρίγκιπα Χάρι, ο οποίος είναι στις τελευταίες θέσεις δημοφιλίας μαζί με τη Μέγκαν Μαρκλ.

Μετά το τελευταίο «χαστούκι» - που δεν του ευχήθηκαν ούτε χρόνια πολλά στα γενέθλια του – τώρα γίνεται γνωστό ότι δεν του επέτρεψαν να μείνει στο κάστρο του Ουίνδσορ, όταν βρέθηκε πρόσφατα στο Λονδίνο για τα WellChild Awards, μια ετήσια φιλανθρωπική εκδήλωση που φέτος συνέπεσε με την παραμονή της πρώτης επετείου του θανάτου της βασίλισσας Ελισάβετ Β'.

Ο Χάρι ζήτησε να μείνει στο Κάστρο, κοντά στο Λονδίνο, για να μπορεί να επισκεφθεί εύκολα και τον τάφο της γιαγιάς του, στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου.

Ωστόσο η βασιλική οικογένεια αρνήθηκε να του παραχωρήσει διαμέρισμα, με τη δικαιολογία ότι δεν ειδοποίησε εγκαίρως για την πρόθεσή του να επισκεφθεί το βασιλικό κτήμα.

Prince Harry denied a room at Windsor Castle during visit https://t.co/pYiDWFQLMY

Λέγεται μάλιστα ότι το κάστρο του Ουίνδσορ ήταν η δεύτερη επιλογή του Χάρι καθώς αρχικά ζήτησε να μείνει με τον πατέρας του, βασιλιά Κάρολο, και δέχθηκε ένα ηχηρό «όχι» ως απάντηση.

Prince Harry must 'give notice' to visit King after being 'denied room at Windsor Castle'https://t.co/c2AnKlmE8k pic.twitter.com/P16xh3M8NT