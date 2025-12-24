Πώς η απόλαυση του γιορτινού τραπεζιού δεν θα μετατραπεί σε... ενοχή

Ημέρες γιορτών και το χριστουγεννιάτικο τραπέζι γεμίζει με ό,τι πιο εκλεκτό υπάρχει στην αγορά. Οι οικοδεσπότες δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους στην κουζίνα, τα σπίτια ευωδιάζουν καλομαγειρεμένο φαγητό και όλοι μαζί καθόμαστε γύρω από ένα στολισμένο τραπέζι για να απολαύσουμε κάθε λιχουδιά, είτε αλμυρή είτε γλυκιά.

Κάπου στην πορεία του γεύματος, χωρίς να το καταλάβουμε πολλές φορές, το μέτρο… χάνεται και καταλήγουμε σε κάποιο καναπέ με βαρυστομαχιά και τύψεις για την ποσότητα του φαγητού που καταναλώσαμε.

Αυτή την οικεία σε όλους σκηνή μπορούμε να αποφύγουμε αν ακολουθήσουμε κάποια μυστικά που παρουσίασε στην εκπομπή του ΣΚΑΙ «Ζω Καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη η διαιτολόγος διατροφολόγος Ειρήνη Μανωλάκη.

Για να μην… ξεφύγουμε, λοιπόν, η κ. Μανωλάκη σημείωσε ότι είναι σημαντικό να υπάρχει στο τραπέζι η χαρά και η απόλαυση, που είναι και η βάση των εορτών.

Όλα μπορούν να γίνουν με μέτρο και ισορροπία, και κυρίως χωρίς ενοχές, τόνισε, αφού αυτές είναι τελικά που μπορεί να μας οδηγήσουν στην υπερκατανάλωση. Εξηγώντας σημείωσε ότι «όταν στερούμαστε, όταν αρχίζει να υπάρχει στέρηση, δημιουργούμε στον οργανισμό μας τη νοοτροπία του ‘όλα ή τίποτα’. Ότι θα στερηθώ πολύ φαγητό και τελικά θα φάω περισσότερο. Δικαιούμαι να φάω περισσότερο. Οπότε είναι σημαντικό αυτό να βγει εκτός.»

Όπως είπε η κ Μανωλάκη, η προετοιμασία για το γεύμα ξεκινάει από το πρωί. Είναι σημαντικό να μην πάμε νηστικοί και πεινασμένοι στο τραπέζι. «Φυσικά χρειάζονται κάποια υγιεινά σνακ και να είμαστε επαρκώς ενυδατωμένοι, γιατί διαφορετικά αυξάνεται και η όρεξη παραπάνω».

Στη συνέχεια, αφού κάτσουμε στο τραπέζι καλό είναι να πάρουμε λίγο χρόνο, ώστε να δούμε τις διαθέσιμες επιλογές μας και τι τελικά θέλουμε να καταναλώσουμε από αυτά πού υπάρχουν.

Σημείωσε, μάλιστα, ότι είναι προτιμότερο να απλωθούν πάνω στο τραπέζι όλα τα φαγητά, έτσι ώστε να μπορούμε να φτιάξουμε το πιάτο μας όπως εμείς επιθυμούμε και όχι να βγαίνουν τα πιάτα με σειρά, όπως γίνεται σε κάποια εστιατόρια.

«Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να οργανώσουμε λίγο καλύτερα το τι θα φάμε» είπε η κ. Μανωλάκη.

Πρόσθεσε ότι είναι σημαντικός ο ρυθμός με τον οποίο τρώμε το φαγητό μας. «Καταλαβαίνω ότι δεν είναι δύσκολο εκείνη την ώρα να μασάμε αργά το φαγητό, αλλά βοηθάει πολύ το να συζητάμε, δηλαδή να κάνουμε μικρά διαλείμματα, παύσεις, οι οποίες μας βάζουν την εμπειρία του φαγητού σε ένα πλαίσιο μαζί με την κοινωνική συναναστροφή».

Το αλκοόλ

Όσο για το αλκοόλ η κ. Μανωλάκη επέστησε προσοχή στην κατανάλωσή του έτσι ώστε, όπως είπε, «το φαγητό μας να είναι ο πρωταγωνιστής και το αλκοόλ και το γλυκό που θα έρθουν στη συνέχεια να είναι συμπληρωματικά. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να έχουμε μαζί μας ένα ποτήρι νερό έτσι ώστε να μην ξεδιψάμε από το αλκοόλ, αλλά να έρχεται για την απόλαυση».

Η επόμενη μέρα

Σύμφωνα με τη διατροφολόγο, την επόμενη μέρα του τραπεζιού είναι σημαντικό να μην ζυγιστούμε, επειδή είναι πολύ πιθανόν να δούμε στη ζυγαριά μας κάτι που να μην είναι ρεαλιστικό. Και μετά να συνεχίσουμε να ακολουθούμε το πρόγραμμά διατροφής μας.

Όσο για το πώς θα ξαναμπούμε στη ρουτίνα μας η κ. Μανωλάκη τόνισε ότι θέλει μέτρο και ισορροπία, «δηλαδή να έχουμε καλή ενυδάτωση, αρκετά φρούτα και λαχανικά, για να βγάλουμε αυτή την πιθανή κατακράτηση που μπορεί να υπάρχει, αλλά όχι στέρηση. Δηλαδή δεν παραλείπουμε γεύματα».

