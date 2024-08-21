Οι φήμες για οριστικό χωρισμό του διάσημου ζευγαριού μετά από δύο χρόνια γάμου επιβεβαιώθηκαν.

Η Λατίνα σταρ Τζένιφερ Λόπεζ (Jennifer Lopez) υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον σύζυγό της και διάσημο ηθοποιό Μπεν Αφλεκ (Ben Affleck) την Τρίτη, στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κομητείας του Λος Άντζελες.

Η είδηση είναι σήμερα ανάμεσα στα πρωτοσέλιδα των διεθνών μέσων ενημέρωσης.

Τα προβλήματα στη σχέση του ζευγαριού - γνωστοί ως Bennifer - είχαν αρχίσει εδώ και αρκετούς μήνες ενώ το τελευταίο διάστημα έμεναν χωριστά, γιορτάζοντας μάλιστα τα γενέθλια τους χωρίς ο ένας τον άλλον.

Τι αναφέρεται στην αίτηση διαζυγίου

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η Λόπεζ ή ο δικηγόρος της πρέπει να ενημερώσουν τώρα τον Άφλεκ με ένα αντίγραφο της αίτησής της για τη λύση του γάμου τους.

Στην αίτηση διαζυγίου, η 55χρονη Λατίνα σταρ - οποία μάλιστα είχε αλλάξει και το επώνυμό της σε Άφλεκ - δεν ανέφερε λεπτομέρειες σχετικά με το προγαμιαίο συμβόλαιο.

Ωστόσο, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι πόσο θα κοστίσει αυτό το διαζύγιο.

Όπως αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα, οι δύο πλευρές θα πρέπει τώρα να «μοιραστούν οικονομικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των τρεχόντων εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων και χρεών».

Το έγγραφο αναφέρει ότι και οι δύο πρέπει να είναι… ειλικρινείς με τα περιουσιακά τους στοιχεία, «μέχρι να υπάρξει μια τελική συμφωνία για όλα τα οικονομικά ζητήματα».

Το δικαστήριο έδωσε στη Λόπεζ 60 ημέρες για να παρουσιάσει την οικονομική της κατάσταση και στη συνέχεια, ο 52χρονος Αφλεκ θα έχει άλλες 60 ημέρες για να κάνει το ίδιο.

Αν κάποιος από τους δύο δεν το κάνει, το δικαστήριο θα μπορούσε να του επιβάλλει κυρώσεις.



Το παραμύθι είχε άδοξο τέλος

Το ειδύλλιό τους ξεκίνησε μετά τη γνωριμία τους το 2003, ενώ δούλευαν μαζί στα γυρίσματα του Gigli.

Αφού ακύρωσαν τον πρώτο τους αρραβώνα το 2004, οι δυο τους προφανώς αναρωτιόντουσαν πάντα «τι θα γινόταν αν». Σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα και με διαλυμένους γάμους εκατέρωθεν, αναζωπυρώθηκε το ειδύλλιό τους και παντρεύτηκαν το 2022.

Πρόσφατα, φίλος της Λόπεζ δήλωσε στο «Page Six» ότι οι δυο τους παρασύρθηκαν από τη νοσταλγία και την ιδέα να ζήσουν επιτέλους το όνειρό τους και να είναι ξανά μαζί, αλλά δεν τα κατάφεραν.

«Τώρα, έχουν γυρίσει σελίδα σε όλες τις εκκρεμότητες που είχαν μείνει πριν από 20 και πλέον χρόνια. Έχουν δει τα πράγματα μέχρι τέλους και ξέρουν ότι δεν μπορούν να ζήσουν για καιρό μαζί. Δεν υπάρχουν πλέον αναπάντητα ερωτήματα. Είδαν όλα όσα έπρεπε να δουν και τελείωσε» είπε χαρακτηριστικά. Και τελικά είχε δίκιο.

Πηγή: skai.gr

