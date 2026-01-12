Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο φαίνεται πως μόλις εκθρόνισε τον Μπεν Άφλεκ από τον άτυπο θρόνο του «βασιλιά των memes». Οι ξεκαρδιστικές και απροσδόκητα αυθόρμητες αντιδράσεις του στις «Χρυσές Σφαίρες» έγιναν «viral» μέσα σε λίγες ώρες, κατακλύζοντας τα κοινωνικά δίκτυα και προσφέροντας άφθονο υλικό για σχόλια και χιούμορ.

Ο 51χρονος, βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός έδωσε το «παρών» στην τελετή μαζί με το καστ και το συνεργείο της πολυβραβευμένης ταινίας «One Battle After Another», η οποία απέσπασε τόσο το βραβείο Καλύτερης Ταινίας όσο και το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού για τον ίδιο.

Η απρόσμενη ψυχή του πάρτι

Ντυμένος με κλασικό σμόκιν, ο Ντι Κάπριο καθόταν δίπλα στη μητέρα του, Irmelin Indenbirken, 82 ετών, και τον συμπρωταγωνιστή του Sean Penn, κατά τη διάρκεια της τρίωρης τελετής που πραγματοποιήθηκε στο Μπέβερλι Χιλς και μεταδόθηκε ζωντανά από το CBS. Κόντρα στη φήμη του ως ένας αντικοινωνικός και συγκρατημένος σταρ, αυτή τη φορά αποδείχθηκε η «ψυχή» του πάρτι.

Οι κάμερες τον συνέλαβαν επανειλημμένα να κάνει, σχεδόν θεατρικές εκφράσεις προς άλλους διάσημους και προς τον φακό, με ένα συγκεκριμένο βίντεο να γίνεται ανάρπαστο. Κατά τη διάρκεια διαφημιστικού διαλείμματος, ο ηθοποιός φαίνεται να δείχνει τα μάτια του και στη συνέχεια να «δείχνει» παιχνιδιάρικα κάποιον εκτός πλάνου, σαν να του λέει ότι τον παρακολουθεί. Ακολούθησαν ενθουσιώδη χειροκροτήματα, κούνημα δαχτύλων, ένα ύποπτα σηκωμένο φρύδι και μια σειρά από παράξενες γκριμάτσες, πριν ξεσπάσει σε γέλια.

This is a better version of Leonardo DiCaprio during the commercial break



He said “I was watching you with the K pop thing, you were like, who’s that, is that, Oh, K pop” pic.twitter.com/3g8UlLLAHi — obj (@obj0x0) January 12, 2026

Οι αντιδράσεις των θαυμαστών δεν άργησαν να έρθουν. Πολλοί παραδέχτηκαν ότι «αγάπησαν» αυτή τη σπάνια, ανεπιτήδευτη πλευρά του Ντι Κάπριο, ο οποίος συχνά κρύβεται πίσω από μάσκες όταν κυκλοφορεί δημόσια.

«Κλαίω κυριολεκτικά… είναι η πιο ενθουσιώδης στιγμή που τον έχω δει σε όλη μου τη ζωή», έγραψε ένας χρήστης του X, ενώ άλλος σχολίασε: «Συνήθως δεν μας δίνει απολύτως τίποτα, οπότε αυτό που είδαμε είναι πραγματικά ιστορικό». Φυσικά, δεν έλειψαν και τα πειράγματα, με κάποιους να αστειεύονται ότι ο ενθουσιασμός του οφειλόταν στο ότι είδε «μια γυναίκα κάτω των 26», αναφορά στην πολυσυζητημένη προσωπική του ζωή.

Ό,τι κι αν συνέβη τελικά, ένα είναι σίγουρο: ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο χάρισε στο διαδίκτυο μια από τις πιο απολαυστικές στιγμές της χρονιάς και ένα νέο κύμα από αξέχαστα memes...

