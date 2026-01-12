Ζώδια: Τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες;- Ο Κώστας Λεφάκης έχει τις απαντήσεις - Δύσκολη εβδομάδα…

Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Τις μέρες αυτές θα προσπαθήστε να περάσετε τις ιδέες σας στους άλλους. Θα βρείτε τον τρόπο να αποκτήσετε καινούργιους ευνοούμενους και θα μπορέσετε να κατακτήσετε την συμπάθεια εκείνων που θέλετε. Τονίζονται επίσης οι επικοινωνιακές σας δυνατότητες οι οποίες θα λειτουργήσουν σωτήρια για δυσκολίες που θα παρουσιαστούν στον επαγγελματικό τομέα. Θα κινηθείτε πιο επιδέξια για να κατακτήσετε έναν ερωτικό σας στόχο και θα βρείτε τα σωστά επιχειρήματα για να κερδίσετε χρόνο στην εξόφληση υποχρεώσεων. Μια μικρή δόση ψυχαγωγίας είναι πολύ πιθανή.

Ταύρος

Θα παλέψετε πολύ με αντιξοότητες και με τρίτους. Θα αναγκαστείτε να γίνετε πιο υπεύθυνοι κοινωνικά, θα σας ενοχλήσουν κάποια "πρέπει" των άλλων, αλλά θα ελιχθείτε ευκολότερα προκειμένου να υπερασπίσετε τα συμφέροντα σας. Προβλήματα στην ερωτική σας ζωή δεν θα λείψουν όπως και καθυστερήσεις στις σχετικές συναντήσεις σας. Σωτήριο στοιχείο είναι οι καλοί φίλοι που είναι πρόθυμοι να καλύψουν τα έξοδα σας σε μια διασκέδαση ή σε μια μετακίνηση. Γνωριμίες που θα γίνουν δεν έχουν διάρκεια και προτάσεις θα βρουν εμπόδια στην υλοποίηση τους.

Δίδυμοι

Είναι μια περίοδος που βγαίνετε συχνότερα στην επιφάνεια για να μιλήσετε στους άλλους και να σκορπίσετε όλο τον πλούτο των γνώσεων και των πληροφοριών που κατέχετε. Παράλληλα δεν θα λείψουν προβλήματα στα οικονομικά και κάποιες αντιξοότητες στα επαγγελματικά. Και στους δυο τομείς όμως θα μπορέσετε να αποκαταστήσετε την ατμόσφαιρα ή την βασική ισορροπία που πρέπει να υπάρχει. Συναισθηματικά μην περιμένετε πολλά πράγματα, αρκεστείτε σε ότι καλό προκύψει από μόνο του.

Καρκίνος

Ένταση στις σχέσεις σας με τους άλλους, έκτακτα οικογενειακά προβλήματα και μια μάχη που θα δώσετε στον επαγγελματικό τομέα είναι αυτά που σας απασχολούν καθημερινά και έντονα. Ανήκετε στα ζώδια που έχουν επιστρατευτεί στην πρώτη γραμμή. Τις μέρες αυτές θα σας απασχολήσουν πολύ διάφορα συναισθήματα που οι καταστάσεις έχουν εντείνει και θα προσπαθήσετε να τα διασαφηνίσετε. Υπάρχει ένα κλίμα απροσδιοριστίας και μια σύνθετη κατάσταση στο περιβάλλον σας. Νιώθετε σαν έχετε αποπροσανατολιστεί λίγο αλλά ταυτόχρονα σας κατακλύζει μια ρομαντική διάθεση η οποία αποτελεί φρένο οποιασδήποτε επιθετικής ή αγωνιστικής αντίδρασης.

Λέων

Η εβδομάδα ευνοεί τις συνεργασίες, τις κοινωνικές σας συναναστροφές, τις μετακινήσεις ή τα ταξίδια εκείνα που γίνονται για σκόπιμους λόγους. Μικρές διαφωνίες με το περιβάλλον δεν θα λείψουν, τώρα όμως θα τις ξεπεράσετε ευκολότερα. Προσπαθήστε να κερδίσετε το χαμένο χρόνο στις δουλειές σας, αναζητήστε χρήσιμους ανθρώπους και ζητήστε πίστωση χρόνου από τους δανειστές σας. Είναι μια εποχή που μπορείτε να πετύχετε αυτό που χρειάζεστε. Προσέξτε τις διεκπεραιώσεις δύσκολων επαγγελματικών υποθέσεων και μην πέφτετε στην παγίδα αδιάκριτων βλεμμάτων που μπορούν να σας βλάψουν πρακτικά ή κοινωνικά.

Παρθένος

Η εβδομάδα σας θέλει λογικούς για τον εαυτό σας και για τους άλλους. Θα αποδείξετε πόσο χρήσιμοι είστε στο κοινωνικό σας περιβάλλον, ενώ η ενασχόληση με το αντικείμενο της δουλειάς σας θα αποτελέσει ένα μέσο οργανικής και ψυχικής ισορροπίας. Οι οικογενειακές σας υποχρεώσεις διατηρούν σε ευαίσθητη κατάσταση τα οικονομικά και σε περίπτωση που βελτιώνονται τα βάζει σε εκδοχή αιφνίδιας κατανάλωσης η οποία δεν θα είναι και τόσο αναγκαία. Υπερασπιστείτε τις ιδέες σας χωρίς να εκτίθεστε άσκοπα.

Ζυγός

Την εποχή αυτή θα αναζητήσετε την επιτυχία και την ευχαρίστηση στις αισθηματικές σας επιδιώξεις. Παράλληλα σας δίνεται η ευκαιρία να τονίσετε την δημιουργική σας έκφραση, να αποκαταστήσετε σχέσεις και να φανείτε πιο δοτικοί σε αγαπημένα σας πρόσωπα. Θα βρείτε τρόπους να επιβεβαιώσετε τον εαυτό σας και θα κατακτήσετε ευκολότερα τους άλλους. Η υγεία και η εργασία σας θα σας απασχολήσουν αρκετά. Μερικοί θα τύχετε κάποιον αρνήσεων στις ερωτικές σας επιδιώξεις αλλά κάποιοι θα πετύχετε την κατάκτηση του αντικειμένου του πόθου σας. Οι πιο φιλόδοξοι θα ακολουθήσετε μια νέα τακτική για την επιχειρηματική σας επιβίωση.

Σκορπιός

Η οικογενειακή σας ζωή και το τι θα διαδραματιστεί στο στενό σας περιβάλλον θα σας απασχολήσει τις επόμενες μέρες. Οι συναισθηματικές σας ανασφάλειες θα σας δημιουργήσουν περιττά άγχη. Μια αλλαγή στο πρόγραμμά σας θα γίνει αιτία διαφωνιών με τους ανθρώπους του στενού σας περιβάλλοντος ή μιας πιο σκληρής κριτικής που θα ασκήσετε εσείς στους άλλους. Το προσωπικό σας ανικανοποίητο παίζει ένα ρόλο ταλαιπωρίας στις ερωτικές σας επιδιώξεις. Παράλληλα προσέξτε συμφωνίες που θα κάνετε ή γενικότερα τις οικονομικές σας συναλλαγές.

Τοξότης

Έχετε την ανάγκη να επικοινωνήσετε με ανθρώπους του παρελθόντος αλλά και του παρόντος. Ενισχύετε τις δημόσιες σχέσεις σας οι πιο φιλόδοξοι και βιάζεστε να ταχτοποιήσετε γραφειοκρατικές εκκρεμότητες οι πιο αγχώδεις. Έχετε ανάγκη την επικοινωνία και την κίνηση για να διατηρήσετε την ψυχική σας ισορροπία. Μια πρόσκαιρη δυσκολία στα οικονομικά θα σας απασχολήσει αλλά στο τέλος βρίσκετε λύση. Ένας μικρός εφιάλτης γύρω από το αντικείμενο της δουλειά σας επιμένει να σας ταλαιπωρεί. Βρείτε τον τρόπο να τον ξορκίσετε.

Αιγόκερως

Ενδιαφέρουσες οι μέρες που ακολουθούν στο μεσοδιάστημα του Ιανουαρίου με κάποιες μικρές διευκολύνσεις στα οικονομικά σας. Ασάφεια ή για άλλους νευρικότητα κυριαρχεί στην αισθηματική σας ζωή, εξελίξεις σημαντικές παρατηρούνται στα επαγγελματικά σας, ενώ ενδεχόμενες καινούργιες υποχρεώσεις μπορεί να εμφανιστούν στον ορίζοντα. Συνειδητοποιείτε ποιοι είναι αντίπαλοι και ποιοι είναι σύμμαχοι σας, και καταφέρνετε να πάρετε μια τέτοια θέση ώστε να αποδώσετε καλύτερα, τόσο στο παρόν όσο και στο εγγύς μέλλον.

Υδροχόος

Η εβδομάδα σας βοηθά να προσαρμοστείτε σε ένα κλίμα που κυριαρχεί παρόλο που δεν σας αρέσει. Γνωριμίες και συμπτώσεις, προτάσεις αλλά και αντιθέσεις γίνονται περισσότερο σκόπιμες από ποτέ. Σχέσεις με συνεργάτες ή με συγγενείς διαταράσσονται ακόμα μια φορά, ωστόσο οι διεκπεραιώσεις των υποθέσεων σας μπορούν να γίνουν ευκολότερα. Προσπαθήστε να μην διαρρεύσουν μυστικά που δεν πρέπει, μην λέτε τη γνώμη σας, μην εμπλέκεστε σε σχόλια και μην κοινοποιείτε τα σχέδια σας. Συναισθηματικά υπάρχει κάποιο παρασκήνιο.

Ιχθύς

Σημαντικές οι επόμενες μέρες τόσο για την επικοινωνιακή σας πολιτική όσο και για τις τακτοποιήσεις των πρακτικών εκκρεμοτήτων σας. Ωστόσο υπάρχει η εκδοχή να απομονωθείτε αν δεν προσέξετε ή αν λειτουργήσετε σε αφηρημένα πεδία. Αξιοποιήστε την διαίσθηση και την αντίληψη σας, αποφύγετε ανθρώπους που δεν συμφωνείτε μαζί τους, μην επιμένετε να διορθώσετε μια κατάσταση στα ερωτικά σας αν έχει δυσκολέψει και κυρίως αφήστε το χρόνο να δείξει την πραγματικότητα που δεν φαίνεται και τις κατευνάσεις που πρέπει να ακολουθήσετε στους βασικούς τομείς της ζωής σας.

