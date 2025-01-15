Ο David Schwimmer αποκάλυψε ότι κάποτε επέδωσε στον Βρετανό τραγουδιστή, Sir Rod Stewart, τα χαρτιά του διαζυγίου, ενώ εργαζόταν κάποια καλοκαίρια ως φοιτητής.

Ο πρωταγωνιστής των «Friends» θυμήθηκε πως για ένα σύντομο χρονικό διάστημα η δουλειά του ήταν η επίδοση νομικών εγγράφων (κλητήρας), ενώ βρισκόταν στο πρώτο έτος του πανεπιστημίου και πώς αυτό οδήγησε στην περίεργη συνάντηση με τον Rod Stewart.

David Schwimmer Recalls Serving Rod Stewart Divorce Papers https://t.co/0cSSSGmRgW — The Hollywood Reporter (@THR) January 15, 2025

Μιλώντας στην εκπομπή «The Late Show With Stephen Colbert», ο Schwimmer είπε: «Ένα καλοκαίρι μετά το πρώτο μου έτος στο πανεπιστήμιο, έψαχνα για δουλειά και η μαμά μου είπε ότι μπορείς να γίνεις κλητήρας για μένα. Η μητέρα μου ήταν δικηγόρος διαζυγίων και έτσι ήμουν ο τύπος που ξεπρόβαλλε από τους θάμνους και σου παρέδιδε τα χαρτιά του διαζυγίου», ανέφερε ο ίδιος.

Ο 58χρονος ηθοποιός, γνωστός από τη σειρά «Φιλαράκια», είπε ότι ένιωθε σαν τον Τζέιμς Μποντ κατά τη διάρκεια της δουλειάς του. «Δόξα τω Θεώ, δεν τον συνάντησα ποτέ από τότε, αλλά η χάρη μου έφτασε μέχρι τον Ροντ Στιούαρτ. Δεν ξέρω καν αν το ξέρει. Δεν νομίζω ότι ξέρει. Τώρα ξέρει», αστειεύτηκε ο ηθοποιός.

Ο Schwimmer δεν διευκρίνισε για ποιο διαζύγιο επρόκειτο, αλλά ο Βρετανός σταρ χώρισε από την πρώτη του σύζυγο, Alana Stewart, το 1984, όταν ο ηθοποιός ήταν περίπου 18 ετών. Ο Rod Stewart παντρεύτηκε τη σημερινή του σύζυγο, Penny Lancaster, το 2007.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.