Η Heidi Klum κάνει επίδειξη της καλλίγραμμης σιλουέτας της, καθώς συνεχίζει τις διακοπές της στο Σεν Μπαρτς της Καραϊβικής με τον σύζυγό της, Tom Kaulitz. Το 51χρονο supermodel και ο γοητευτικός 35χρονος κιθαρίστας, που κατάγονται και οι δύο από τη Γερμανία, είναι παντρεμένοι από το 2019.

Φωτογραφίες από τις διακοπές του ζευγαριού δημοσίευσε η «Daily Mail», με τη Heidi Klum να «κλέβει» τις εντυπώσεις με το μικροσκοπικό μπικίνι της. Το ζευγάρι δείχνει, πραγματικά, ερωτευμένο, καθώς οι δυο τους περπατούσαν αγκαλιασμένοι στην παραλία και απολαμβάνοντας ο ένας την παρέα του άλλου.

Η Heidi Klum δεν διακρίθηκε μόνο για τις τέλειες αναλογίες της, αλλά κυρίως για το ταπεραμέντο της, που καμία σχέση δεν είναι με το στερεότυπο που έχουμε για τις Γερμανίδες στο μυαλό μας: Έξω καρδιά, με αίσθηση του χιούμορ, αστραφτερό και πάντα πονηρό χαμόγελο, πλήρως απελευθερωμένη με το σώμα της, άφησε εποχή μέσα από τις αβάσταχτα sexy φωτογραφίσεις που τολμούσε και συνεχίζει να τολμάει.

Heidi Klum flaunts bikini body in skimpy two piece as she cuddles up to husband Tom Kaulitz in St Bart's https://t.co/CORSqxPF3b — Zicutake USA Comment (@Zicutake) January 15, 2025

Υπήρξε το πρώτο μοντέλο από τη Γερμανία που συνεργάστηκε με τη Victoria's Secret, σε αντίθεση όμως με πολλές συναδέλφους της που δεν κατάφεραν να αποτυπώσουν πάνω στο ιλουστρασιόν χαρτί τίποτα περισσότερο από την τέλεια ομορφιά, η Klum άλλαζε πάντα το παιχνίδι με τις δικές της φωτογραφήσεις, αλλά και δηλώσεις όπως το ότι θεωρεί αγαπημένο της χόμπι τη γυμνή ηλιοθεραπεία.



