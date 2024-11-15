Όσκαρ 2025: Ο Κόναν Ο' Μπράιεν θα είναι ο φετινός παρουσιαστής

Ο Κόναν Ο' Μπράιεν θα είναι ο οικοδεσπότης και κεντρικός παρουσιαστής της 97ης τελετής απονομής των Όσκαρ, όπως ανακοίνωσε η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών με βίντεο στο οποίο ο Αμερικανός κωμικός και τηλεοπτικός παραγωγός εμφανίζεται να κρατά το αγαλματίδιο.

«Αυτό είναι απίστευτο. Μου έχουν δώσει ένα Όσκαρ. Είμαι βραβευμένος με Όσκαρ. Είναι καταπληκτικό» λέει, προσποιούμενος ότι έχει σοκαριστεί.

Μια φωνή εκτός κάμερας τον διορθώνει.

«Όχι, είσαι ο οικοδεσπότης» λέει η φωνή.

«Ω, είμαι οικοδεσπότης; Είμαι παρουσιαστής των Όσκαρ;» αναφέρει. «Αλλά μπορώ ωστόσο να κρατήσω το Όσκαρ;» προσθέτει.

Όταν του παίρνουν το τρόπαιο, ανακοινώνει την ημερομηνία της τελετής απονομής των Όσκαρ 2025.

«Η Αμερική το απαίτησε και τώρα συμβαίνει: το νέο Cheesy Chalupa Supreme του Taco Bell. Σε άλλες ειδήσεις, παρουσιάζω τα Όσκαρ» πρόσθεσε ο βραβευμένος με Emmy τηλεοπτικός παρουσιαστής, σεναριογράφος, παραγωγός και κωμικός στην ανάρτηση στο X για την πρώτη φορά που θα είναι κεντρικός παρουσιαστής στην τελετή απονομής των Όσκαρ.

Ο Ο' Μπράιεν είναι περισσότερο γνωστός ως παρουσιστής του «Late Night with Conan O'Brien» από το 1993 έως το 2009, μετά την αποχώρηση του Ντέιβιντ Λέτερμαν και του «Conan» από το 2010 έως το 2021. Προηγουμένως ήταν σεναριογράφος του «Saturday Night Live» και των «Simpsons».

Από το 2018, παρουσιάζει το podcast «Conan O'Brien Needs a Friend». Πιο πρόσφατα, πρωταγωνίστησε στην ταξιδιωτική εκπομπή «Conan O'Brien Must Go» στο Max.

Η 97η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Μαρτίου 2025, στο Dolby Theatre στο Ovation Hollywood.

Πηγή: skai.gr

