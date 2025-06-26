Σε κλίμα πολυτέλειας αλλά και εντεινόμενων αντιδράσεων, η γνωστή δημοσιογράφος και παραγωγός Λόρεν Σάντσεζ, συνοδευόμενη από τον αρραβωνιαστικό της, δισεκατομμυριούχο Τζεφ Μπέζος, ξεκίνησε χθες στη Βενετία τις προγαμήλιες εκδηλώσεις που θα κορυφωθούν με τον γάμο τους την Παρασκευή.

Την Πέμπτη το απόγευμα το ζευγάρι επιβιβάστηκε σε θαλάσσιο ταξί στο κανάλι μπροστά από το ξενοδοχείο του. Η Λόρεν Σάντσεζ έκλεψε τις εντυπώσεις φορώντας ένα λαμπερό στράπλες φόρεμα κορσέ από τον οίκο Schiaparelli, με σμιλευμένη μέση και κεντημένα άνθη, που ανέδειξε τη σιλουέτα της και τα τονισμένα της μπράτσα. Ο Μπέζος, από την πλευρά του, επέλεξε κλασικό μαύρο κοστούμι με λευκό πουκάμισο και statement γυαλιά ηλίου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους πολλοί αστέρες του Χόλιγουντ και της μόδας: η Κιμ Καρντάσιαν σε snake-print φόρεμα, η Κλόε Καρντάσιαν με εντυπωσιακό ασημί-μαύρο φόρεμα, αλλά και οι αδελφές τους Κένταλ και Κάιλι Τζένερ. Η μητέρα τους, Κρις Τζένερ, συνοδευόμενη από τον σύντροφό της Κόρι Γκάμπλ, επέλεξε κομψό μαύρο φόρεμα με floral σχέδια.

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, προσπαθώντας να διατηρήσει χαμηλό προφίλ, φορούσε μαύρο καπέλο και κοστούμι, ενώ στο πλευρό του βρισκόταν η σύντροφός του Βιτόρια Τσερέτι, με γκρι φόρεμα και λεπτομέρειες λουλουδιών στον έναν ώμο.

Ο Ορλάντο Μπλουμ παρέστη χωρίς τη σύζυγό του Κέιτι Πέρι, φορώντας μπεζ κοστούμι, και ο Τομ Μπρέιντι έφτασε με λευκό πουκάμισο και μαύρο παντελόνι, κρατώντας ένα ταμπά σακάκι.

Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν επίσης η Γκέιλ Κινγκ και η Όπρα Γουίνφρι, ντυμένες με ανοιξιάτικα floral σύνολα, ο σχεδιαστής Τομυ Χίλφινγκερ με ριγέ λευκό κοστούμι και η σύζυγός του Ντι Οκλεπό σε μίνι polka-dot φόρεμα με μεγάλους όγκους.

Η Ιβάνκα Τραμπ δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφία με λευκό-χρυσό μίνι φόρεμα στολισμένο με φλοράλ, σχολιάζοντας: «Έτοιμη να γιορτάσω την αγάπη των φίλων μας».

Οι εκδηλώσεις, που σύμφωνα με τοπικά μέσα αναμένεται να κοστίσουν πάνω από 20 εκατομμύρια δολάρια, περιλαμβάνουν πολλαπλά κτήματα και ιστορικούς χώρους της πόλης. Αρχικά είχαν επιλεγεί οι αίθουσες της Scuola Grande della Misericordia για το μεγάλο πάρτι του Σαββάτου, όμως λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια μετά τις διαμαρτυρίες, τελικά μεταφέρθηκε στην περιοχή Arsenale.

Τις τελευταίες ημέρες, περίπου 20 ακτιβιστές συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία του Αγίου Μάρκου φωνάζοντας συνθήματα όπως «Είμαστε το 99%, έχουμε τη δύναμη» και «ο πλανήτης καίγεται», ενώ κάποιοι ύψωσαν τη σημαία της Extinction Rebellion.

Κάθε καλεσμένος θα λάβει ως δώρο χειροποίητα γυαλικά από τον παραδοσιακό υαλοποιό Laguna B., με εντυπωσιακά μοτίβα—τα οποία κοστίζουν έως 167 δολάρια το τεμάχιο—από τη θυγατρική της Βενετίας που ίδρυσε η Μαρί Μπραντολίνι το 1988.

Παρά τις αντιδράσεις και τα έκτακτα μέτρα ασφαλείας, οι εορτασμοί ξεκίνησαν με ένα foam party την Τετάρτη, προσφέροντας στους καλεσμένους μια πρώτη γεύση από το τι αναμένεται να ακολουθήσει στην καρδιά της ρομαντικής πόλης των καναλιών.

Πηγή: skai.gr

