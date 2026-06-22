«House of the Dragon»: Χαμός πριν από την 3η σεζόν – Κριτικός δηλώνει ότι…«αρρώστησε»

Λίγο πριν το «House of the Dragon» επιστρέψει με την τρίτη σεζόν του, το κλίμα γύρω από τη σειρά του HBO μόνο ήρεμο δεν είναι. Το prequel του «Game of Thrones», που καθήλωσε το κοινό με τις δύο πρώτες σεζόν του, ετοιμάζεται για νέα επεισόδια, όμως ήδη βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων.

Η νέα σεζόν αποτελείται από οκτώ επεισόδια και φέρνει ξανά στο προσκήνιο τους μεγάλους πρωταγωνιστές της σειράς, ανάμεσά τους τους Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans και Fabien Frankel. Ωστόσο, πριν ακόμη καλά καλά ξεκινήσει, έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις, με κάποιους θαυμαστές να δηλώνουν πως σκοπεύουν να την μποϊκοτάρουν.

Η δυσαρέσκεια ξεκίνησε κυρίως μετά το φινάλε της δεύτερης σεζόν, το οποίο για πολλούς δεν είχε τη μεγάλη κορύφωση που περίμεναν. Οι τηλεθεατές περίμεναν περισσότερο θέαμα, μάχες και απαντήσεις, όμως το επεισόδιο άφησε αρκετούς με την αίσθηση ότι η ιστορία «κόπηκε» απότομα, χωρίς την ένταση που χαρακτήριζε τα φινάλε του «Game of Thrones».

Ήδη το trailer έχει προκαλέσει ενθουσιασμό, με σκηνές βίας, πολέμου και δράκους να προμηνύουν μια πολύ πιο σκοτεινή συνέχεια. Την ίδια στιγμή, όμως, οι πρώτες αντιδράσεις από κριτικούς που είδαν επεισόδια της νέας σεζόν κάνουν λόγο για «σκληρές» σκηνές. Σύμφωνα με τη Sabrina Barr του «Metro» υπήρξε σκηνή που την έκανε να αισθανθεί «σωματική αδιαθεσία».

Δεν είναι η πρώτη φορά που το «House of the Dragon» προκαλεί αντιδράσεις για το σκληρό του περιεχόμενο. Από την πρώτη σεζόν, η σειρά είχε δείξει ότι δεν σκοπεύει να αποφύγει τη βία, τις οικογενειακές τραγωδίες και τη σκοτεινή πλευρά του κόσμου του Westeros. Άλλωστε, το «Game of Thrones» είχε ήδη χτίσει τη φήμη του πάνω σε σοκαριστικές ανατροπές, αιματηρές σκηνές και δύσκολα θέματα.

Στο παρελθόν, η παραγωγή είχε χρειαστεί να ξεκαθαρίσει και τη στάση της απέναντι στην απεικόνιση της βίας κατά των γυναικών. Η σεναριογράφος και executive producer, Sara Hess, είχε τονίσει ότι η σειρά δεν δείχνει σεξουαλική βία στην οθόνη, αλλά εστιάζει στις συνέπειες και στο πώς ένα πατριαρχικό σύστημα επηρεάζει τις γυναίκες του Westeros.

Παράλληλα, η σειρά είχε βρεθεί στο επίκεντρο και για το casting του Steve Toussaint στον ρόλο του Lord Corlys Velaryon, με τον ηθοποιό να απαντά σε ρατσιστικά σχόλια που αμφισβητούσαν την επιλογή του. Ο ίδιος είχε σχολιάσει χαρακτηριστικά πως κάποιοι μπορούν να αποδεχτούν δράκους και λευκά μαλλιά, αλλά όχι έναν πλούσιο μαύρο άνδρα σε θέση ισχύος.

Πηγή: skai.gr

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