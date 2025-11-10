Η Εύα Λονγκόρια έλαμψε με την παλιά γοητεία του Χόλιγουντ, φορώντας ένα εκθαμβωτικό φόρεμα, καθώς παρευρέθηκε στο Global Gift Gala, στο Παρίσι. Η 50χρονη ηθοποιός τράβηξε τα βλέμματα με ένα βαθύ ντεκολτέ, μακρύ φόρεμα με κομψό σχέδιο από μαργαριτάρια. Για να συμπληρώσει το ντύσιμό της, η Λονγκόρια συνδύασε το κομψό σύνολο της με μια πληθώρα από διαμαντένια βραχιόλια και δαχτυλίδια.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός, με τις μεξικανικές ρίζες, έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό ως η εκρηκτική Γκαμπριέλ Σολίς στη σειρά «Desperate Housewives», όμως η πορεία της τα τελευταία χρόνια ξεπερνά κατά πολύ τα στενά όρια της τηλεοπτικής επιτυχίας.

Με αποφασιστικότητα και επιχειρηματικό πνεύμα, πέρασε πίσω από τις κάμερες, αναλαμβάνοντας ρόλους παραγωγού και σκηνοθέτιδας σε τηλεοπτικές σειρές και ταινίες. Το δημιουργικό της βλέμμα και η ανάγκη της να αφηγείται ιστορίες από διαφορετικές οπτικές γωνίες την καθιέρωσαν ως μία από τις πιο δραστήριες Λατίνες επαγγελματίες του Χόλιγουντ.

Παράλληλα, με την καλλιτεχνική της πορεία, η Λονγκόρια έχει εξελιχθεί σε ισχυρή φωνή υπέρ της ενδυνάμωσης των γυναικών και της Λατινοαμερικανικής κοινότητας. Με το φιλανθρωπικό της έργο, την ίδρυση οργανισμών και τη στήριξη εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών, επενδύει συστηματικά σε προγράμματα που ανοίγουν νέες ευκαιρίες και δίνουν δύναμη σε ευάλωτες ομάδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.