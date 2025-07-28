Λογαριασμός
Οι διάσημες που έχουν αλλεργία… στα ρούχα: Οι σέξι και προκλητικές εμφανίσεις τους στα social media (video-φωτό)

Η Χάιντι Κλουμ δεν είναι η μόνη διασημότητα που τολμά να ποζάρει γυμνή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και δεν το κάνει μόνο το καλοκαίρι… 

Χάιντι Κλουμ

Η Νίκολα Πελτζ (Nicola Peltz) «ανέβασε» τη θερμοκρασία στα ύψη με τη γυμνή φωτογραφία που δημοσίευσε μέσα από την μπανιέρα της, την περασμένη εβδομάδα. Ωστόσο, η 30χρονη ηθοποιός και σύζυγος του Μπρούκλιν Μπέκαμ δεν είναι η μόνη διασημότητα που τόλμησε να ποζάρει γυμνή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Nicola Peltz

Για να μην μείνει πίσω, η Έμιλι Ραταϊκόφσκι αποφάσισε, επίσης, να επιδείξει το γυμνό της σώμα, δημοσιεύοντας μια συλλογή φωτογραφιών της στο Instagram. Το 34χρονο σούπερ μόντελ μας έδειξε πώς περνά όλο αυτό το διάστημα.

Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski

  • Μαντόνα 

Η «βασίλισσα της ποπ» έχει επίσης ποζάρει για μια σειρά από προκλητικές φωτογραφίες κατά τη διάρκεια των ετών, από ασπρόμαυρες φωτογραφίες το 1992 έως πιο πρόσφατες τα τελευταία τρία χρόνια. 

Η Μαντόνα ήταν 34 ετών όταν πόζαρε γυμνή για μια σειρά από ερωτικές φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στη Νέα Υόρκη και το Μαϊάμι για το βιβλίο της με τίτλο «Sex». Οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες της τραγουδίστριας, που τραβήχτηκαν από τον Steve Meisel, προκάλεσαν αίσθηση όταν κυκλοφόρησαν το 1992. Ωστόσο, η Μαντόνα φαινόταν πάντα περήφανη για το σώμα της, καθώς ποζάρισε πολλές φορές τόπλες στο Instagram.

Madonna

  • Κιμ Καρντάσιαν

Έχει αφήσει τους θαυμαστές της με το στόμα ανοιχτό με τις γυμνές της εμφανίσεις όλα αυτά τα χρόνια, αλλά μερικές από αυτές έχουν προκαλέσει μεγάλη αναταραχή. 

Kim Kardashian

Kim Kardashian

  • Γκουίνεθ Πάλτροου  

Η διάσημη ηθοποιός συνέχισε την ετήσια παράδοση των γενεθλίων της το 2021, καθώς γιόρτασε τα 49α γενέθλιά της, δημοσιεύοντας μια γυμνή φωτογραφία της μέσα σε μια μπανιέρα. 

Gwyneth Paltrow

  • Χάιντι Κλουμ 

Η Χάιντι Κλουμ «ανεβάζει» συχνά-πυκνά σέξι φωτογραφίες της στο Instagram. Η 52χρονη κριτής του «America's Got Talent» φαινόταν να βρίσκεται σε μια πρόβα, καθώς στο φόντο της φωτογραφίας υπήρχε μια κρεμάστρα με ρούχα. Στη φωτογραφία, η σταρ του «Project Runway» ήταν τόπλες με το ένα χέρι να καλύπτει το πλούσιο στήθος της. 

Χάιντι Κλουμ

Heidi Klum

