Μια νέα διαφημιστική καμπάνια της American Eagle, με πρωταγωνίστρια την εντυπωσιακή Σίντνεϊ Σουίνι, έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Μάλιστα, χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν λόγο για «ένα από τα πιο έντονα και προφανή ρατσιστικά μηνύματα που έχουμε δει και ακούσει τελευταία».

Η 27χρονη ηθοποιός είναι το πρόσωπο της φθινοπωρινής διαφημιστικής καμπάνιας της μάρκας, με το σλόγκαν «Η Σίντνεϊ Σουίνι έχει υπέροχα τζιν». Σε μια σειρά φωτογραφιών, η ηθοποιός ποζάρει φορώντας διάφορα σύνολα με τζιν. Ωστόσο, το πρόβλημα φαίνεται ότι εντοπίζεται στα μηνύματα που θέλει να περάσει η συγκεκριμένη διαφήμιση, κάτι που ορισμένοι τα βρήκαν «προβληματικά». Η φράση «εξαιρετικά γονίδια» χρησιμοποιείται «ιστορικά για να εξυμνήσει τη «λευκή φυλή», σύμφωνα με τους ίδιους.

Μια χρήστης του TikTok, με το όνομα Angie και το ψευδώνυμο @vital_media_marketing, αξιολόγησε τη διαφήμιση και επισήμανε τα στοιχεία που θεωρούσε προβληματικά στη συγκεκριμένη διαφήμιση.

«Το να επαινείς τη Σίντνεϊ Σουίνι για τα υπέροχα γονίδιά της, στο πλαίσιο των λευκών ξανθών μαλλιών και των μπλε ματιών της αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά και προφανή ρατσιστικά μηνύματα που έχουμε δει και ακούσει εδώ και καιρό», ανέφερε η ίδια στο βίντεο. «Μοιάζει με τη Γερμανία του 1930», έγραψαν πολλοί χρήστες στα social media.

Για την καμπάνια η ηθοποιός δήλωσε πριν από λίγες ημέρες: «Υπάρχει κάτι τόσο φυσικό στην American Eagle. Είναι η τέλεια ισορροπία μεταξύ του να είσαι περιποιημένος και του να νιώθεις ο εαυτός σου». Η σταρ της σειράς Euphoria συνέχισε: «Η δέσμευσή τους να δημιουργούν ρούχα που σε κάνουν να νιώθεις σίγουρος και άνετος με τον εαυτό σου είναι κάτι που μου αρέσει πολύ. Είναι σπάνιο να βρεις μια μάρκα που μεγαλώνει μαζί σου, όπως η American Eagle για γενιές». Η ηθοποιός της ταινίας «Once Upon a Time... in Hollywood» κατέληξε λέγοντας: «Μου έχουν σταθεί κυριολεκτικά σε κάθε φάση της ζωής μου».

