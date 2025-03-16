Πέρα από το γεγονός ότι είναι τρεις ταλαντούχοι ηθοποιοί με μεγάλη προσφορά στον κινηματογράφο, ο Ντόναλντ Σάδερλαντ, ο Μάρτιν Σιν και η Μία Φάροου μοιράζονται ένα ακόμη κοινό στοιχείο: δεν έχουν λάβει ποτέ υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Η λίστα περιλαμβάνει πολλούς ακόμη καταξιωμένους πρωταγωνιστές που δεν έχουν καταφέρει είτε να κερδίσουν το πολυπόθητο χρυσό αγαλματίδιο είτε να έχουν προταθεί. Ο Μάθιου Μακόναχι, η Μισέλ Γιο και ο Τζεφ Μπρίτζες, είναι τρία παραδείγματα που χρειάστηκε να περιμένουν αρκετά χρόνια για να λάβουν την διάκριση που τους άξιζε.

Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις που η «μοίρα», τους επιφύλασσε μια δεύτερη ευκαιρία. Το 2025, τρεις ηθοποιοί ο Γκάι Πιρς, η Ιζαμπέλα Ροσελίνι και η Ντέμι Μουρ, κατάφεραν να κερδίσουν τις πολυπόθητες υποψηφιότητες για Όσκαρ.

Ακολουθούν 27 από τους καλύτερους ηθοποιούς που δεν έχουν προταθεί ποτέ για Όσκαρ, σύμφωνα με τον Independent.

Στην τελευταία θέση βρίσκεται η 28χρονη Ζεντάγια, η οποία έχει τον χρόνο με το μέρος της και ακολουθούν ο Άνταμ Σάντλερ, ο Στιβ Μάρτιν ο οποίος έχει παρουσιάσει τα βραβεία τρεις φορές και το 2014 έλαβε τιμητικό Όσκαρ για τη συνεισφορά του στον κινηματογράφο, ο Γαλλο-αλγερινός Ταχάρ Ραχίμ, η Παμ Γκριρ, η Τζένιφερ Λόπεζ, η Άντι Μακ Ντάουελ, ο Κέβιν Μπέικον, ο Ίντρις Έλμπα, η Μεγκ Ράιαν, ο Άλφρεντ Μολίνα, και ο Πολ Ντέινο.

Στην 15 θέση βρίσκεται η Μέριλιν Μονρόε η οποία με το θρυλικό «Some Like it Hot», μια από τις καλύτερες κωμωδίες όλων των εποχών θα μπορούσε να είναι υποψήφια μαζί με τον συμπρωταγωνιστή της Τζακ Λέμον ο οποίος βρισκόταν ανάμεσα στους υποψήφιους για Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου. Τη λίστα συμπληρώνουν οι Όσκαρ Άιζακ, Χιου Γκραντ, Τζον Κιούζακ, Ντέιβιντ Ογιελόβο, Γιούαν ΜακΓκρέγκορ, Ντόναλντ Σάδερλαντ και Ρίτα Χέιγουορθ η οποία πιθανότατα να είχε λάβει δεκάδες βραβεία σε μια άλλη εποχή με τις ταινίες «Gilda» και «The Lady from Shanghai». Επίσης ο Τζον Γκούντμαν, ο Μάικλ Σιν, ο Τζιμ Κάρεϊ και η Μία Φάροου η οποία βρίσκεται στη τέταρτη θέση της λίστας έχοντας μόνο υποψηφιότητες για Bafta και Χρυσή Σφαίρα.

3.Ρίτσαρντ Γκιρ

Έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι ο ηθοποιός, παρά την επιτυχημένη καριέρα του και τη συμμετοχή του σε δημοφιλείς ταινίες όπως τα «Pretty Woman», «An Officer and a Gentleman» και «Chicago», δεν έχει λάβει υποψηφιότητα για Όσκαρ. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι συμπρωταγωνίστριές του στις ταινίες αυτές έχουν προταθεί για Όσκαρ.

2.Άλαν Ρίκμαν

Ένας ηθοποιός με σπάνιο ταλέντο και χαρισματική παρουσία, όπου το 2016 άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον κόσμο του κινηματογράφου. Γνωστός για την ικανότητά του να ενσαρκώνει αξέχαστους κακούς, όπως τον Χανς Γκρούμπερ στο «Πολύ σκληρός για να πεθάνει» και τον Σερίφη του Νότιγχαμ στο «Ρομπέν των Δασών: Ο πρίγκιπας των κλεφτών». Παρά την επιτυχία του, δεν έλαβε πολλές διακρίσεις στην καριέρα του, με εξαίρεση τέσσερις υποψηφιότητες για BAFTA.

1.Μάρτιν Σιν

Είναι σχεδόν αδιανόητο που δεν έχει λάβει ούτε μία υποψηφιότητα για Όσκαρ, είτε για το «Apocalypse Now» είτε για τα «Badlands», «The Dead Zone» και «Wall Street». Ακόμα και ο πιο διάσημος τηλεοπτικός του ρόλος, ως πρόεδρος των ΗΠΑ Τζεντ Μπάρτλετ στο «The West Wing», του χάρισε μόνο ένα Emmy.

Πηγή: skai.gr

