Τα 4 ζώδια που λένε πάντα την αλήθεια, ακόμα κι όταν δεν πρέπει

Όλοι ξέρουμε πως η αλήθεια μπορεί να είναι ένα ισχυρό όπλο, αλλά κάποιες φορές… ίσως και να είναι καλύτερα να το κρατήσουμε για τον εαυτό μας. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια ζώδια που δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Δεν τους αρέσει να λένε ψέματα, και είναι έτοιμοι να πουν την αλήθεια, ακόμα και όταν ξέρουν ότι μπορεί να προκαλέσει αναστάτωση.

Κριός

Ο Κριός είναι γνωστός για την αυθόρμητη και δυναμική του προσωπικότητα. Δεν έχει φίλτρα και πάντα λέει αυτό που σκέφτεται, ακόμα κι αν δεν είναι πάντα ευχάριστο. Όταν ο Κριός πιστεύει ότι η αλήθεια πρέπει να ειπωθεί, δεν θα το σκεφτεί δεύτερη φορά, θα το ξεστομίσει κι ότι γίνει, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι θα βάλει τον εαυτό του σε δύσκολη θέση. Η ειλικρίνεια είναι το δεύτερο όνομα του και η άμεση προσέγγιση του είναι αυτό που τον κάνει μοναδικό.

Παρθένος

Οι Παρθένοι είναι πολύ αναλυτικοί και έχουν την τάση να παρατηρούν τις λεπτομέρειες γύρω τους. Ακόμα και τις πιο ασήμαντες για τους άλλους. Η ανάγκη για τάξη και αλήθεια τους σπρώχνει να εκφράζουν πάντα τη γνώμη τους σχεδόν αφιλτράριστα με ακρίβεια και ειλικρίνεια. Δεν τους ενδιαφέρει αν η αλήθεια θα στεναχωρήσει κάποιον ή όχι. Δεν είναι αναίσθητοι, απλά για εκείνους, είναι συνήθως πιο σημαντικό να είναι ειλικρινείς και να εκφράζονται με σαφήνεια. Γι’ αυτό δεν θα αποφύγουν ποτέ να πουν αυτό που σκέφτονται, όπως το σκέφτονται τις περισσότερες φορές χωρίς καμιά προσπάθεια ωραιοποίησης.

Τοξότης

Ο Τοξότης είναι ο περιπετειώδης και ανοιχτόμυαλος τύπος που δεν φοβάται να λέει την αλήθεια, ακόμα κι όταν αυτή είναι σκληρή ή δύσκολη να ακούσεις. Λατρεύει τη ζωή με ένταση και αν δεν συμφωνεί με κάτι, θα το εκφράσει κι αυτός χωρίς δεύτερη σκέψη. Το «ποτέ δεν κρατάω το στόμα μου κλειστό» είναι το μότο του. Ο Τοξότης προτιμά να προκαλεί συζητήσεις και να είναι αυθεντικός, ακόμα κι αν η αλήθεια του κάνει τους άλλους να νιώσουν άβολα.

Αιγόκερως

Ο Αιγόκερως είναι γνωστός για την υπευθυνότητα και την αποφασιστικότητά του. Αποφεύγει τις ανούσιες συζητήσεις και όταν λέει κάτι, ξέρεις ότι το εννοεί. Η ειλικρίνεια είναι για αυτόν θέμα αρχής ακόμη και αν δεν είναι πάντα η πιο εύκολη επιλογή. Ειδικά σε επαγγελματικά θέματα ή καταστάσεις που απαιτούν σαφήνεια, ο Αιγόκερως δεν διστάζει να εκφράσει την αλήθεια, ακόμα κι αν ξέρει ότι μπορεί να δυσκολέψει τις σχέσεις του.

Αυτά τα ζώδια έχουν μια ισχυρή ανάγκη για αυθεντικότητα και δεν αντέχουν να παίζουν θέατρο ή να κρύβουν την αλήθεια. Πιστεύουν ότι η ειλικρίνεια είναι το καλύτερο κλειδί για τη λύση οποιουδήποτε προβλήματος και δεν φοβούνται τις συνέπειες. Για εκείνους, το να λένε την αλήθεια είναι θέμα χαρακτήρα και αξιών.

Αν ανήκεις σε ένα από αυτά τα ζώδια ή έχεις κάποιο φίλο ή σύντροφο με αυτά τα χαρακτηριστικά, πρέπει να ξέρεις ότι η ειλικρίνεια τους δεν έχει κακό σκοπό. Είναι απλώς η φύση τους. Όμως, αν νιώσεις άβολα με την ευθύτητα τους, μια καλή συζήτηση μπορεί πάντα να βοηθήσει να καταλάβουν πότε ίσως χρειάζεται να «μαλακώσουν» λίγο την προσέγγιση τους.

