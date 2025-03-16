Από τις σταρ του Χόλιγουντ, που δεν «μάσαγε», κρύβοντας, πίσω από το μικροκαμωμένο κορμί της και το όμορφο και χαριτωμένο προσωπάκι της, τον σκληρό χαρακτήρα της, ατσαλωμένο στη σκληρή βιομηχανία του Χόλιγουντ. Η Σούζαν Χέιγουορντ, η καυτή κοκκινομάλλα, με τη φλογερή ματιά, που ορισμένες φορές ήταν διαπεραστική και έσταζε φαρμάκι, έζησε τα πάντα, τον θρίαμβο, τη θλίψη, την απογοήτευση από τους άνδρες - ακόμη και τη ραδιενέργεια, που την χτύπησε θανατηφόρα και την έστειλε στον άλλο κόσμο πρόωρα.

Η ζωή της και η καριέρα της, ήταν αναμφισβήτητα πιο καταιγιστικής περιπέτειας από εκείνες του Τζέιμς Μποντ, καθώς στα μέσα της δεκαετίας του '50, όταν ακόμη το αστέρι της μεσουρανούσε στον κόσμο του θεάματος, το όνομά της είχε ακουστεί για να παίξει στον περιβόητο ρόλο, πριν τελικά καταλήξουν στον Σον Κόνερι. Πραγματικά, οι περιπέτειες του Τζέιμς Μποντ μοιάζουν με ανάλαφρη σαπουνόπερα μπροστά στη ζωή της Σούζαν Χέιγουορντ.

Η Σούζαν Χέιγουορντ, βραβευμένη με Όσκαρ Α Γυναικείου Ρόλου το 1958, για την ερμηνεία της στο δραματικό «Θέλω να Ζήσω» και υποψήφια για το χρυσό αγαλματίδιο ακόμη τέσσερις φορές, πέθανε πριν από 50 χρόνια (14 Μαρτίου 975), αλλά παραμένει ακόμη και σήμερα ένα σύμβολο της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ, μία πεισματάρα γυναίκα, που πέρασε διά πυρός και σιδήρου, σε ένα ανδροκρατούμενο χώρο, αλλά στην προσωπική της ζωή πληγώθηκε πολλές φορές και ιδιαιτέρως βαριά, ενώ το φινάλε της ήταν επώδυνο και αρκούντως μυστηριώδες.

Το Μπρονξ και το κουτσό πλεονέκτημα

Η Ίντιθ Μάρενερ, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, γεννήθηκε στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης στις 30 Ιουνίου του 2017, αν και η ταυτότητά της έγραφε δυο χρόνια αργότερα, καθώς τότε οι ισχυροί του Χόλιγουντ είχαν εμμονή με την ηλικία και ειδικά με τη νεότητα στις ηθοποιούς. Η μητέρα της ήταν σουηδικής καταγωγής, ενώ είχε ακόμη δυο αδέλφια. Σε ηλικία 8 χρόνων χτυπήθηκε από αυτοκίνητο, από το οποίο υπέστη κάταγμα στο ισχίο και στα πόδια, μένοντας για καιρό στον γύψο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να κουτσαίνει ελαφρώς, κάτι που, όμως, η ίδια μετέτρεψε σε ένα γοητευτικό πλεονέκτημα στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της κινηματογραφικής της πορείας.

Ξεκίνησε να δουλεύει ως μοντέλο από μικρή, ενώ το 1937 άλλαξε το όνομά της σε Σούζαν Χέιγουορντ, έπειτα από προτροπή ενός κυνηγού ταλέντων, του Μαξ Άρνοου. Δυο χρόνια μετά θα περάσει, μαζί με σχεδόν το μισό Χόλιγουντ, από οντισιόν για τον ρόλο της Σκάρλετ Ο'Χάρα στο «Όσα Παίρνει ο Άνεμος», ένας ρόλος που κατέληξε δικαίως στην Βίβιαν Λι.

Η πρώτη υποψηφιότητα και ο Μάνκιεβιτς

Το πρώτο της συμβόλαιο θα το υπογράψει με την Warner Bros, με αμοιβή 50 δολάρια την εβδομάδα, χωρίς ωστόσο να παίξει κάποιον ρόλο. Αντίθετα θα κάνει τολμηρές φωτογραφήσεις, όπως έκαναν πολλές ανερχόμενες όμορφες ηθοποιοί εκείνη την εποχή. Έπειτα από κάποια περάσματα ως ενζενί θα κάνει την πρώτη της σοβαρή εμφάνιση στην αστυνομική ταινία «Girls on Probation», με πρωταγωνιστή τον Ρόναλντ Ρίγκαν. Σύντομα θα ανέβει επίπεδο και θα παίξει δίπλα στον Τζον Γουέιν στην κωμωδία «Young and Willing», ενώ το 1947 θα ριχτεί στα βαθιά πρωταγωνιστώντας στο δραματικό «Συντρίμμια της Ζωής», υποδυόμενη μια αλκοολική τραγουδίστρια - ρόλος βασισμένος στην τραγουδίστρια Ντίξι Λι. Η ερμηνεία της αυτή θα της χαρίσει και την πρώτη υποψηφιότητα για Όσκαρ. Το 1949 θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία «House of Strangers» του Τζόζεφ Μάνκιεβιτς, για την Twentieth Century Fox με την οποία θα ξεκινήσει μία μακρά συνεργασία. Στη συνέχεια θα πάρει αρκετούς ρόλους από βιβλικά έπη («Δαβίδ και Βηθεσδά»), ρομαντικά δράματα («Κιλιμάντζαρο») μέχρι δραματικά μιούζικαλ («With a Song in My Heart»).

Τυλιγμένη σε μια κουβέρτα

Η Fox, τη θεωρούσε το σημαντικότερο κεφάλαιό της, επενδύοντας πολλά χρήματα για την προβολή της, ενώ το 1952 θα αναδειχθεί ως η πιο αγαπημένη ηθοποιός από την Ένωση Ξένου Τύπου στο Χόλιγουντ, μαζί με τον Τζον Γουέιν για τους άνδρες ηθοποιούς. Ωστόσο, αν και βρισκόταν στην ακμή της καριέρας της, θα χάσει τη γη κάτω από τα πόδια της, έπειτα από το δύσκολο διαζύγιο με τον σύζυγό της ηθοποιό Τζες Μπάρκερ, με τον οποίο ήταν παντρεμένη από το 1944. Η Χέιγουορντ θα καταθέσει στο δικαστήριο κατηγορώντας τον Μπάρκερ για κακοποιητική και βίαιη συμπεριφορά, σε μια προσπάθειά της να κερδίσει την επιμέλεια των δίδυμων γιων τους. Κάτι που κατάφερε τελικά, μαζί με ένα εκατομμύριο δολάρια ως αποζημίωση από τα κοινά τους περιουσιακά στοιχεία. Η νίκη της αυτή, όμως, ήταν καταστροφική, καθώς η μεγάλη δημοσιότητα που πήρε η υπόθεση και το άγχος την οδήγησαν σε απόπειρα αυτοκτονίας. Θα το μετανιώσει την τελευταία στιγμή, με αποτέλεσμα να επέμβει η αστυνομία, σπάζοντας την πόρτα του σπιτιού της για να τη σώσει. Οι φωτογραφίες από τη διάσωσή της, που την αποτύπωσαν μέσα σε μια κουβέρτα, πραγματικά διαλυμένη, «έπαιξαν» σε όλες τις εφημερίδες, λαβώνοντας ανεπανόρθωτα τη φήμη της.

Ο καταστροφικός Δαίμων

Το 1954 θα πρωταγωνιστήσει, μαζί με τους Γκάρι Κούπερ και Ρίτσαρντ Γουίντμαρκ στο υπέροχο γουέστερν «Ο Κήπος του Κακού», σε σκηνοθεσία Χένρι Χάθαγουεϊ, ενώ το 1956 θα κάνει το λάθος να δεχθεί να πρωταγωνιστήσει δίπλα στον Γουέιν στο πολεμικό δράμα «Ο Δαίμων της Ασίας», μια τεράστια αποτυχία. Όμως, αυτό ήταν το λιγότερο, καθώς τα γυρίσματα στην έρημο Σεντ Τζορτζ της Γιούτα, 200 χιλιόμετρα από τη Νεβάδα, όπου τα προηγούμενα τρία χρόνια γινόντουσαν δοκιμές πυρηνικών όπλων, μόλυναν με ραδιενέργεια σχεδόν τους μισούς συμμετέχοντες. Από τους 200 ανθρώπους που δούλεψαν για την ταινία, οι 91 νόσησαν με καρκίνο στις αρχές της δεκαετίας του '70 και 46 απ' αυτούς, μεταξύ των οποίων η Σούζαν Σάραντον, ο Τζον Γουέιν, η Άγκνες Μούρχεντ και ο σκηνοθέτης Ντικ Πάουελ...

Η σύγκρουση με την Μπέτι Ντέιβις

Έπειτα απ' την αποτυχία αυτή, που χρεοκόπησε και την RCO, η καριέρα της άρχισε να παίρνει την κατηφόρα, αν και συνέχισε να γυρίζει ταινίες με αμείωτο ρυθμό. Το 1964 κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της δραματικής ταινίας «Αυτοί που Τόλμησαν τον Έρωτα», όπου συναντάται με το ιερό τέρας της υποκριτικής Μπέτι Ντέιβις, θα κάνει το λάθος να τα βάλει μαζί της. Η σύγκρουσή τους ήταν σφοδρή και λέγεται ότι κάποια στιγμή η Χέιγουορντ έβγαλε την περούκα της και την πέταξε στην Ντέιβις, ουρλιάζοντας «αηδιαστική γριά σκύλα». Πάντως, θα προλάβει να κάνει ακόμη μία σημαντική ερμηνεία στο «Κοιλάδα με τις Κούκλες», ερμηνεύοντας την αδίστακτη ντίβα του Χόλιγουντ Έλεν Λόουσον.

Οδεύοντας προς το τέλος

Το 1966 θα χάσει τον μοναδικό άντρα που αγάπησε, τον επιχειρηματία από την Τζόρτζια, Φλόιντ Τσάκλεϊ (είχαν παντρευτεί από το 1957), τον οποίο πένθησε και άρχισε να χάνει το ενδιαφέρον της για τον κινηματογράφο. Μάλιστα, θα βαφτιστεί καθολική σε καθολική εκκλησία του Πίτσμπουργκ, ενώ της είχε μπει και το μικρόβιο της αστρολογίας.

Το 1972, η Χέιγουορντ διαγνώστηκε με καρκίνο στον πνεύμονα, κατάλοιπο της θλιβερής ιστορίας των γυρισμάτων κοντά στη Νεβάδα, παρότι υπήρξαν οι εύκολες δικαιολογίες ότι ήταν καπνίστρια. Πριν έξι χρόνια είχε διαγνωστεί με την ίδια νόσο και ο Τζον Γουέιν, που άντεξε όμως περισσότερο και πέθανε τέσσερα χρόνια από την ηθοποιό. Η Σούζαν Χέιγουορντ, το κορίτσι από το Μπρονξ, που εκτίμησε βαθιά την πορεία της στον κινηματογράφο, χωρίς μεγαλομανίες και άλλες υστερίες, θα πεθάνει το 1975, σε ηλικία μόλις 57 ετών, χωρίς να έχει πλέον ενδιαφέρον και η χρονολογία που αναγράφει η ταυτότητά της...

Πηγή: skai.gr

