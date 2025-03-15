Γιώργος Αγγελόπουλος - Δήμητρα Βαμβακούση: Έτσι είναι το δωμάτιο της κόρης τους - Δείτε πόσο μεγάλωσε (ούτε η μαμά της δεν το πιστεύει!)

Σπάνια μας δείχνουν την κόρη τους στα social media ο Γιώργος Αγγελόπουλος και η Δήμητρα Βαμβακούση και όταν το κάνουν συνήθως έχουν λόγο (εμπορικό). Έτσι και αυτή τη φορά το ζευγάρι ανέβασε παράλληλα ποστ με το παιδικό δωμάτιο της μικρής Μαρίας Ουρανίας και μας έδειξε πόσο μεγάλωσε!

Τόσο που ούτε η ίδια η μαμά, Δήμητρα, δεν το πιστεύει όπως θα δείτε στο σχόλιο που άφησε στη φωτογραφία που ανέβασε ο σύζυγός της.

Όπως φαίνεται και στις αναρτήσεις του ζευγαριού, το δωμάτιο της κόρης τους είναι πολύ φωτεινό, κινείται στους τόνους του λευκού και του ροζ ενώ εντύπωση κάνουν οι πολύ χαρούμενες floral κουρτίνες.

Πρόσφατα, μιλώντας στη Super Κατερίνα ο Γιώργος Αγγελόπουλος παραδέχτηκε ότι με τη σύζυγό του όλα έγιναν γρήγορα και γνωρίζονται καλύτερα μέσα από το μεγάλωμα του παιδιού τους.

«Σίγουρα η ζωή μετά τον ερχομό ενός παιδιού, δεν είναι για κανέναν η ίδια. Η γυναίκα όταν εγκυμονεί ή μετά τη γέννα, βάζει τον εαυτό της και το σώμα της σε μία διαδικασία, που δεν μπορούμε να καταλάβουμε 100% εμείς οι άντρες. Σίγουρα εμείς είμαστε ο δέκτης των κυμάτων αυτής της αλλαγής, και οφείλουμε να είμαστε εκεί δίπλα τους, για να στηρίζουμε με όποιον τρόπο μπορούμε και τη διαδικασία που μπαίνει το μυαλό - σώμα τους και να βοηθήσουμε μετέπειτα με το παιδί, όσο μπορούμε.

Η γέννηση της κόρης μας, μας πέτυχε σε πρόσφατη γνωριμία, που βρισκόμασταν. Δεν είναι κάτι που αλλάζει και δεν μπορούμε να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω. Κοιτάζουμε οπωσδήποτε τις ανάγκες του παιδιού και μέσα από όλο αυτό να γνωριστούμε ακόμα καλύτερα».

Απαντώντας μάλιστα στο αν θέλουν να μεγαλώσουν την οικογένειά τους, είπε: «Δεν είναι κάτι που σκεφτόμαστε αυτή τη στιγμή, είμαστε ακόμα πολύ κατά πάνω στην κόρη μας».

