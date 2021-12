Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι έδωσαν στη δημοσιότητα τη χριστουγεννιάτική τους κάρτα για το 2021 και στη φωτογραφία που δημοσίευσαν, είδαμε για πρώτη φορά το πρόσωπο της μικρούλας Lilibet Diana Mountbatten-Windsor.

To μήνυμα που συνόδευε την κάρτα ήταν το εξής: «Καλές γιορτές. Αυτόν τον χρόνο, το 2021, καλωσορίσαμε την κόρη μας, Lilibet, στον κόσμο. Ο Archie μάς έκανε «μαμά» και «μπαμπά» και η Lili μάς έκανε οικογένεια... Καθώς περιμένουμε το 2022, έχουμε κάνει δωρεές εκ μέρους σας σε διάφορους οργανισμούς που τιμούν και προστατεύουν τις οικογένειες - από αυτούς που μετεγκαταστάθηκαν από το Αφγανιστάν, σε αμερικανικές οικογένειες που χρειάζονται γονική άδεια μετ' αποδοχών: Team Rubicon, καλώς ήρθες. US, Human First Coalition, Humanity Crew & Paid Leave For All, PL+US, Marshall Plan for Moms... Σας ευχόμαστε καλές γιορτές και έναν επιτυχημένο νέο χρόνο από την οικογένειά μας σε εσάς. Όπως πάντα, Harry, Meghan, Archie & Lili».

Όπως μπορείτε να δείτε και εσείς, στο πλαίσιο της χριστουγεννιάτικης κάρτας η οικογένεια ποζάρει ευδιάθετη με casual ταιριαστά outfits.

Πηγή: Must

