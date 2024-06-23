Από τον Υδροχόο έως τον Καρκίνο: Η κατάταξη των ερωτεύσιμων του ζωδιακού κύκλου

Καμία έκπληξη δεν μας προκαλεί ότι ο Καρκίνος είναι ο αγαπημένος όλων με τη ζεστασιά του και την απλότητά του. Επίσης καμία έκπληξη δεν μας προκαλεί η δυσκολία του Υδροχόου να δεσμευτεί σε μία σχέση, κάτι που ακολουθεί πιστά και ο Κριός. Η ζήλια αντίστοιχα είναι το εμπόδιο του Σκορπιού και ο εγωισμός του Λέοντα.

Ακολουθεί μία κατάταξη των ζωδίων από το πιο δύσκολα ερωτεύσιμο ως το αξιαγάπητο του ζωδιακού κύκλου.

1.Υδροχόος

Μην απογοητεύεσαι, Υδροχόε. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους κάποιος θα σε ερωτευόταν – είσαι ειλικρινής, έξυπνος, ανεξάρτητος και νοιάζεσαι για πράγματα που έχουν πραγματικά σημασία. Το πρόβλημα είναι ότι έχεις πάντα με τον δικό σου τρόπο όσον αφορά τα ερωτικά θέματα. Όταν νιώθεις ότι κάποιος πλησιάζει τα όριά σου, τον αποκλείεις αφού φοβάσαι να αφεθείς στη συναισθηματική οικειότητα. Και αυτό το συναισθηματικό κενό το οποίο επιμένεις να αφήνεις είναι κι ο λόγος για τον οποίο είσαι ο πιο δύσκολος να ερωτευτείς.

2. Δίδυμοι

Δίδυμε, δεν είσαι πολύ καλύτερος από τον Υδροχόο. Είναι δύσκολο να ερωτευτείς γιατί οι άνθρωποι δεν ξέρουν ποιον ερωτεύονται. Είσαι εξωστρεφής και ανοιχτός και το επόμενο λεπτό είσαι αδιάφορος, ανήσυχος και στις δικές σου σκέψεις. Μέχρι να αφήσεις κάποιον να γνωρίσει όλες τις πλευρές σου κι εφόσον ο άλλος δεν έχει ήδη εξαντληθεί, θα συνεχίζεις να είσαι ένα από τα πιο δύσκολα ζώδια.

3. Αιγόκερως

Αιγόκερε, έχεις πολλά στοιχεία που θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον – είσαι φιλόδοξος, εντυπωσιακός, εργατικός και αστείος -όταν θέλεις να είσαι. Ο λόγος που οι άνθρωποι απομακρύνονται από εσένα είναι επειδή προσπαθείς να είσαι ένα βήμα μπροστά τους υποθέτοντας ότι η σχέση είναι καταδικασμένη πριν καν ξεκινήσει. Νομίζεις ότι βάζεις μπροστά τη λογική αλλά η απαισιοδοξία και η επιμονή σου στο να είναι όλα όπως τα θέλεις, κάνει πραγματικά δύσκολα τα πράγματα.

4. Σκορπιός

Ο νούμερο ένα πρόβλημα σας Σκορπιοί: δεν ξέρετε πώς να χειριστείτε τη ζήλια σας. Ξέρετε τι θέλετε, αλλά αν δεν λάβετε άμεση επιβεβαίωση και δέσμευση, παθαίνετε εμμονή με ποιον άλλον μπορεί να βγαίνει ραντεβού και πόσο είστε εσείς προτεραιότητα. Όλα γίνονται πάρα πολύ γρήγορα στο μυαλό σας και οι άνθρωποι νιώθουν ότι δεν έχουν καν την ευκαιρία να σας ερωτευτούν πριν αρχίσετε να δημιουργείτε δράματα και προβλήματα στη «σχέση».

5. Παρθένος

Αν οι άνθρωποι σε γνώριζαν Παρθένε, θα είχαν πολλούς λόγους να σε ερωτευτούν: την εξυπνάδα σου, την ήρεμη ενέργεια σου, τη συμπόνια σου και την ικανότητά σου να συνεχίζεις τις συναρπαστικές συζητήσεις. Το πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι δεν έχουν την ευκαιρία να σε γνωρίσουν καλά, επειδή είσαι τόσο ανήσυχος και επιρρεπής σε υπεραναλυτικές σκέψεις. Οι άνθρωποι δεν έχουν την ευκαιρία να σε ερωτευτούν επειδή το μυαλό σου είναι συχνά κάπου αλλού.

6. Λέων

Λέων, είναι εύκολο να ερωτευτεί κανείς τη ζεστή σου καρδιά, τον ενθουσιασμό σου και το ανοιχτό μυαλό σου. Αλλά ο λόγος που εξακολουθείς να είσαι δύσκολος στον έρωτα, ακόμα και με όλες αυτές τις σπουδαίες ιδιότητες, είναι ότι η υπερηφάνεια σου. Δεν συμπεριφέρεσαι σαν να είναι 50-50 οι σχέσεις αλλά θέλεις να ελέγχεις τα πάντα. Αυτό το κάνει αρκετά περίπλοκο τους άλλους.

7. ιχθύς

Ιχθύ, δεν είναι απίστευτα δύσκολο να σε ερωτευτούν, αλλά δεν είναι και απίστευτα εύκολο να σε ερωτευτούν. Εάν ένα άτομο έχει πραγματικά την ευκαιρία να σε γνωρίσει και μαζί με σένα τη συμπόνια σου και την ευαισθησία σου, τότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να σε αγαπήσει. Τις περισσότερες φορές όμως, η ευκαιρία χάνεται επειδή μπορεί να είσαι τόσο συγκρατημένος και αβέβαιος στην αρχή που οι άνθρωποι απλώς υποθέτουν ότι δεν ενδιαφέρεσαι, ακόμα κι αν φταίει ότι είσαι απλώς ντροπαλός.

8. Κριός

Έχεις μια συναρπαστική ενέργεια γύρω σου, αγαπάς την περιπέτεια, δίνεις προτεραιότητα στη διασκέδαση και δεν φοβάσαι να βγεις έξω από τη ζώνη άνεσής σου. Αυτό που σε κάνει δύσκολο στον έρωτα, ωστόσο, είναι το γεγονός ότι μπορεί να φοβάσαι πραγματικά τη δέσμευση. Συχνά στην αρχή μίας νέας σχέσης είσαι πολύ ασαφής σχετικά με αυτό που θέλεις, κάτι που κρατάει σε απόσταση εκείνον που ενδιαφέρεται για σένα.

9. Ζυγός

Ζυγέ, αν και ταπεινός, μάλλον έχεις συνηθίσει οι άνθρωποι να σε ερωτεύονται. Κάνεις τους πάντες να αισθάνονται άνετα μαζί σου, είσαι φιλικός και ανοιχτός και η γοητεία σου είναι ακαταμάχητη. Το μόνο πράγμα που σας κρατάει περιστασιακά πίσω είναι ότι συχνά μπορείτε να είστε αναποφάσιστοι για το τι θέλετε.

10. Τοξότης

Όταν οι άνθρωποι είναι γύρω σου, νιώθουν πολύ πιο φωτεινοί και η ζωή πιο συναρπαστική. Δεν είναι καθόλου δύσκολο να σε ερωτευτεί κανείς, γιατί κάνεις ακόμα και τα πιο μικρά πράγματα να γίνονται διασκεδαστικά και αναζωογονητικά.

11. Ταύρος

Το να ερωτευτείς έναν Ταύρο είναι το αντίθετο του δύσκολου. Με την απαράμιλλη ζεστασιά του, την πίστη του στα αγαπημένα του πρόσωπα, δεν χρειάζεται να προσπαθήσουν για να τον ερωτευτούν.

12. Καρκίνος

Συγχαρητήρια Καρκίνε. Όλοι μπορούν να συμφωνήσουν ότι μπορούν αβίαστα να σε ερωτευτούν. Αντιμετωπίζεις τα συναισθήματά σου με σοφία και θάρρος, καταλαβαίνεις τους άλλους εύκολα και κάνεις τους ανθρώπους να νιώθουν σημαντικοί. Κανείς δεν δυσκολεύτηκε ποτέ να σε ερωτευτεί – στην πραγματικότητα, μάλλον θα έλεγαν ότι ήταν πολύ εύκολο.

