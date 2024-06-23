Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Elon Musk, απέκτησε τρίτο παιδί με το στέλεχος της Neuralink, Shivon Zilis, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Bloomberg». Η γέννηση ήρθε μετά την αποκάλυψη του Elon Musk το 2022 ότι ο ίδιος και η Shivon Zilis απέκτησαν δίδυμα.

Ο Μασκ, ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο με περίπου 200 δισ. δολάρια, έχει -μέχρι στιγμής- 12 παιδιά, έξι από αυτά τα απέκτησε τα τελευταία 5 έτη -συμπεριλαμβανομένων τριών με τη Shivon Zilis και τριών με τη Grimes, σύμφωνα με το «Bloomberg».

Ο Μασκ έχει αστειευτεί στο παρελθόν ότι κάνει ότι μπορεί για να βοηθήσει στο πρόβλημα της υπογεννητικότητας, ένα πρόβλημα που θεωρεί ως «τον μεγαλύτερο κίνδυνο που αντιμετωπίζει ο πολιτισμός». Εδώ και καιρό διακινεί την αποτυχημένη θεωρία ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός μειώνεται, σημειώνει το «Bloomberg».

Τα Ηνωμένα Έθνη προβλέπουν ότι, παρά την πτώση των ρυθμών ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο, ο παγκόσμιος πληθυσμός θα συνεχίσει να ανθεί και θα φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια μέχρι το τέλος του αιώνα, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Ο Μασκ έχει κατηγορηθεί από πολλές γυναίκες υφιστάμενές του για σεξουαλική παρενόχληση και ανάρμοστη συμπεριφορά στην εταιρεία του «SpaceX».

Ο Μασκ φέρεται να είχε σεξουαλική σχέση με μια υπάλληλο που ξεκίνησε στην εταιρεία ως ασκούμενη και στη συνέχεια προσλήφθηκε λίγο μετά την αποφοίτησή της από το πανεπιστήμιο, προτού τη διώξει.

Ο Μασκ φέρεται, επίσης, να επιδίωξε σχέσεις και με άλλες γυναίκες στην εταιρεία του, μεταξύ άλλων, και με μία γυναίκα από την οποία ο μεγιστάνας ζήτησε πολλές φορές να γεννήσει τα παιδιά του, ανέφερε η «Wall Street Journal».

