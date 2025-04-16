Ο Στέλιος Παρλιάρος αρνείται να φτιάξει Dubai chocolate και εξηγεί γιατί

Ο Στέλιος Παρλιάρος μίλησε στο Happy Day και μεταξύ άλλων μίλησε και για το γλυκό trend της εποχής, την Dubai chocolate.

«Η Dubai chocolate βγήκε καθαρά από τα μίντια. Στην εποχή μου για να μαθευτεί κάτι ήταν πολύ δύσκολο. Τώρα γίνεται μόδα αλλά δεν μένει τίποτα. Αρνούμαι να την κάνω γιατί τα μαζικά πράγματα δεν μου αρέσουν και είναι κάτι πολύ γλυκό για μένα. Για να βάλεις καλή πραλίνα με φυστίκι Αιγίνης είναι πολύ ακριβή. Άρα είναι υποκατάστατα. Και η σοκολάτα γάλακτος απ έξω είναι κάτι που δεν το αγαπώ εγώ» εξήγησε.

«Έχουν περάσει 16 χρόνια από την πρώτη μου εκπομπή και χαίρομαι γιατί έχει εκπαιδευτεί ο κόσμος ως προς το γλυκό. Η τηλεόραση σαφώς με βοήθησε αλλά πρέπει να ξέρεις να τη χειριστείς αλλιώς σου γυρίζει μπούμερανγκ, να μην σε κάψει.

Πριν από αρκετά χρόνια μου έκαναν πρόταση για το DWTS από τον ΑΝΤ1 και γέλασα. Λέω "πλάκα μου κάνετε, γλυκά κάνω δεν θα βγω να χορέψω!".

Κατά καιρούς το συζητάω για διάφορες τηλεοπτικές προτάσεις για να επιστρέψω αλλά θέλω να μου κάνει και κλικ» ανέφερε για τη σχέση του με την τηλεόραση.

Για τις τηλεοπτικές διαμάχες των σεφ είπε: «Και με την Ελένη Ψυχούλη είμαστε χρόνια φίλοι και με τον Άκη Πετρετζίκη εχτές πίναμε καφέ και αυτό συζητούσαμε. Δεν υπάρχει μεταξύ μας καμία κόντρα και ο καθένας έχει την ταυτότητά του. Σε μας δεν συμβαίνουν αυτά, αγαπιόμαστε. Πολύ παλιά είχαν πει κάτι που είχα πει για τον Άκη και μεις μεταξύ μας γελούσαμε» ανέφερε.

