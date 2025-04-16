Τι τρώει η βασιλική οικογένεια της Αγγλίας την Κυριακή του Πάσχα;

Για τις περισσότερες οικογένειες, το Σαββατοκύριακο του Πάσχα είναι μια ευκαιρία για χαλάρωση, χρόνο με τα αγαπημένα πρόσωπα και – φυσικά – σοκολάτα. Το ίδιο ισχύει και για τη βασιλική οικογένεια. Παραδοσιακά, γιορτάζουν το Πάσχα στο Κάστρο του Ουίνδσορ με ένα ψητό αρνί, αλλά ποιοι θα παρευρεθούν φέτος; Και τι περιλαμβάνει το μενού;

Διαβάστε ακόμα : Θοδωρής Μαραντίνης: Η φωτογραφία που χτύπησε tattoo στο πόδι του

Πώς περνάει η βασιλική οικογένεια το Πάσχα;

Υπάρχουν ορισμένα πασχαλινά έθιμα που η βασιλική οικογένεια ακολουθεί κάθε χρόνο. Αυτά ξεκινούν τη Μεγάλη Πέμπτη (Maundy Thursday), όταν ο μονάρχης προσφέρει τα παραδοσιακά "Maundy Money" σε άτομα που έχουν συμβάλει θετικά στις κοινότητές τους και τις εκκλησίες τους. Αυτή η ιστορική παράδοση πραγματοποιείται από το 600 μ.Χ. και περιλαμβάνει τη διανομή δερμάτινων πουγκιών.

«Το πρώτο περιέχει ένα μικρό ποσό καθημερινών νομισμάτων, το οποίο συμβολίζει το δώρο του μονάρχη για τροφή και ένδυση», εξηγεί η επίσημη ιστοσελίδα της βασιλικής οικογένειας.

Ο αριθμός των παραληπτών αντιστοιχεί στην ηλικία του μονάρχη. Το 2023, ο βασιλιάς Χαρλς έδωσε Maundy Money σε 74 άνδρες και 74 γυναίκες. Πέρυσι, λόγω της θεραπείας για τον καρκίνο, δεν μπόρεσε να παρευρεθεί, οπότε η βασίλισσα Καμίλα παρέδωσε τα δώρα εκ μέρους του. Το 2025, ο βασιλιάς Κάρολος και η Καμίλα θα μεταβούν μαζί στο Durham για την τελετή.

Τι κάνουν την Κυριακή του Πάσχα;

Την Κυριακή του Πάσχα, η βασιλική οικογένεια συγκεντρώνεται στο Κάστρο του Ουίνδσορ και παρακολουθεί την εκκλησιαστική λειτουργία στο Παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Τυπικά παρευρίσκονται τα βασικά μέλη της οικογένειας, όπως:

Ο βασιλιάς και η βασίλισσα

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον

Η πριγκίπισσα Βεατρίκη και η Ευγενία

Η Ζάρα Τίνταλ και ο Πίτερ Φίλιπς

Πέρυσι, η οικογένεια του πρίγκιπα της Ουαλίας δεν παρευρέθηκε: λίγες εβδομάδες νωρίτερα, η Κέιτ είχε αποκαλύψει ότι υποβάλλεται σε προληπτική θεραπεία για καρκίνο. Τώρα επιστρέφει σταδιακά στις δημόσιες εμφανίσεις, καθώς έχει δηλώσει πως βρίσκεται σε ύφεση, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί αν θα παρευρεθούν στις φετινές εκδηλώσεις, που θα πραγματοποιηθούν στις 20 Απριλίου 2025.

Τι τρώνε στο πασχαλινό τραπέζι;

Μετά την εκκλησία, η οικογένεια επιστρέφει στο Κάστρο του Ουίνδσορ για γεύμα με ψητό αρνί, τηρώντας τη χριστιανική παράδοση. Ο πρώην βασιλικός σεφ Darren McGrady έχει αποκαλύψει λεπτομέρειες για το μενού:

«Πηγαίναμε κατευθείαν στο κυρίως – παραδοσιακό ψητό αρνί με εποχιακά λαχανικά», εξηγεί. «Υπήρχε επίσης μια σύνθετη σαλάτα σε σκεύος kidney dish – απλά μαρούλι και αγγουράκι με λίγη μέντα ή τριμμένο καρότο με κόλιανδρο».

Μετά ακολουθεί ποικιλία τυριών και φρούτων, η οποία περιλαμβάνει και το Windsor Cheese, που παράγεται στο τοπικό τυροκομείο.

«Την εποχή μου, τα πιο απίστευτα λευκά ροδάκινα Windsor φύτρωναν στο κτήμα», λέει ο McGrady. «Τα κλειδώναμε στις κουζίνες γιατί όλοι ήθελαν να τα δοκιμάσουν! Η Βασίλισσα τα λάτρευε, αλλά περίμενε υπομονετικά να είναι στην εποχή τους.»

Ποια πασχαλινά αυγά επιλέγουν οι Royals;

Πάσχα χωρίς αυγά δε γίνεται! Αλλά ποια σοκολάτα επιλέγουν οι royals; Ο πρώην μπάτλερ Paul Burrell έχει αποκαλύψει ότι η αγαπημένη τους είναι η Charbonnel et Walker, η οποία κατέχει Βασιλικό Διάταγμα από το 1970. Η Prestat Chocolates, που επίσης έχει Βασιλικό Διάταγμα, πιθανότατα συμμετέχει επίσης στις πασχαλινές απολαύσεις τους.

Ο Burrell αποκάλυψε επίσης ότι η βασιλική οικογένεια τηρεί τη νηστεία της Σαρακοστής, λέγοντας:

«Συνήθιζαν να κόβουν τη σοκολάτα ή το τυρί και να κάνουν μια προσπάθεια να στερηθούν κάτι, τιμώντας τη νηστεία. Το Πάσχα πάντα συνοδευόταν από πλουσιοπάροχο απογευματινό τσάι, όπου ξαναεμφανίζονταν όλα αυτά που είχαν στερηθεί».

Το παλάτι δεν έχει επιβεβαιώσει αν διοργανώνεται μεγάλο κυνήγι πασχαλινών αυγών, όμως σε συνέντευξή της το 2016, η Κέιτ είχε πει πως η αείμνηστη Βασίλισσα συνήθιζε να αφήνει «ένα μικρό δωράκι ή κάτι στο δωμάτιο» για τα δισέγγονά της κάθε φορά που έμεναν εκεί.

Χρόνια Πολλά και Καλό Πάσχα – Βασιλικού επιπέδου!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.