Ο Rupert Grint έγινε πατέρας για δεύτερη φορά και αποκάλυψε το όνομα της κόρης του

Στις 27 Απριλίου, ο Rupert Grint ανέβασε στο Instagram την είδηση πως η οικογένειά του απέκτησε ένα ακόμη μέλος. «‘Secret Child Slightly Revealed’», έγραψε στη λεζάντα μιας φωτογραφίας όπου φαίνεται το μωρό ντυμένο με ένα πλεκτό πουλοβεράκι και ένα φορμάκι κεντημένο με το όνομά της: Goldie.

Το πλήρες όνομά της είναι Goldie G. Grint, όπως σημείωσε ο ηθοποιός, χαρακτηρίζοντας τη νεογέννητη ως «10/10 μωρό (μέχρι στιγμής)». Ο αγαπημένος πρωταγωνιστής του Harry Potter ευχαρίστησε επίσης τον γυναικολόγο Dr. Alex Digesu για την «πάντα άψογη» βοήθειά του, κυριολεκτικά!

Λίγα λόγια για την οικογένεια Grint

Το 2020, ο Grint και η Groome απέκτησαν την πρώτη τους κόρη, την Wednesday, ένα όνομα που επέλεξαν πολύ πριν η σειρά του Netflix δώσει νέα πνοή στη διάσημη ηρωίδα της Addams Family.

«Πάντα διστάζω να πω ότι ήταν από την Οικογένεια Άνταμς... αλλά ναι, κάπως έτσι ήταν», είχε πει ο Grint στον Jimmy Fallon, εξηγώντας πώς εμπνεύστηκαν το όνομα. «Πάντα μου άρεσε αυτό το όνομα. Είναι ωραίο, δυνατό.»

Ο ηθοποιός είχε επίσης αποκαλύψει ότι το μεσαίο αρχικό γράμμα του ονόματος της Wednesday, το ίδιο με της Goldie, ήταν εμπνευσμένο από την παράδοση του Χόλιγουντ. «Λατρεύουμε την ιδέα ενός μεσαίου αρχικού, όπως ο Samuel L. Jackson ή ο Michael J. Fox — που προφέρεται κιόλας μαζί με το όνομα», είχε πει.

Μικρές μαγεμένες θαυμάστριες

Αν και είναι νωρίς για να δούμε τι χαρακτήρας θα είναι η μικρή Goldie, η Wednesday ήδη λατρεύει τον κόσμο του Harry Potter, τουλάχιστον τα... προϊόντα του. «Έχει ένα ραβδί κι έναν PEZ διανομέα με το κεφάλι μου», είχε αποκαλύψει ο Grint στο The Tonight Show το 2022, διευκρινίζοντας όμως ότι δεν της δίνουν ακόμα καραμέλες, καθώς τότε ήταν μόλις ενός έτους.

Σε συνέντευξή του στο Bustle, ο Grint είχε μιλήσει για το πώς η πατρότητα τον άλλαξε. «Έχει εμμονή με το φεγγάρι», είπε για τη Wednesday το 2023. «Κι εγώ πάντα το εκτιμούσα, αλλά ποτέ δεν του έδινα ιδιαίτερη σημασία. Είναι κάτι καταπληκτικό. Μέσα από εκείνη, έμαθα να εκτιμώ ξανά τα μικρά πράγματα.»

Ο Grint είχε αναφέρει επίσης ότι η γέννηση της Wednesday τον «χαλάρωσε» πολύ και πλέον απολαμβάνει να είναι πατέρας και να κάνει «πατρικά πράγματα».

Ο ίδιος και η Georgia Groome, γνωστή από την ταινία Angus, Thongs and Perfect Snogging, κρατούν πολύ διακριτική στάση απέναντι στη δημοσιότητα, παρόλο που είναι μαζί για πάνω από μία δεκαετία.

«Είναι κάτι πολύ φυσικό, είμαστε καλύτεροι φίλοι», είχε πει στο Glamour το 2021. «Είμαστε σχεδόν ίδιοι άνθρωποι, σκεφτόμαστε το ίδιο. Αυτό πάντα μας βοηθούσε, γι’ αυτό και κρατάει. Είναι δύσκολο να το εξηγήσεις ακριβώς, αλλά δουλεύει, και είναι υπέροχο.»

