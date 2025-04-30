Η Heidi Klum πόζαρε και πάλι με εσώρουχα, αλλά όχι μόνη της. Είχε δίπλα της -για άλλη μία φορά- την κόρη της Leni. Μαμά και κόρη πόζαραν για γνωστή εταιρεία εσωρούχων.

«Άλλη μια χρονιά με την @intimissimi ❤️ Αυτή τη φορά με τη βασική συλλογή από μετάξι και μικροΐνες: μινιμαλιστική, κομψή και εξαιρετικά άνετη», γράφουν στην ανάρτησή τους.

Η 51χρονη Heidi Klum «κλέβει» τις εντυπώσεις με το λευκό σετ εσωρούχων, ενώ η 20χρονη κόρη της προτίμησε να ποζάρει με μαύρα εσώρουχα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 20χρονο μοντέλο και η 51χρονη μητέρα της έγιναν πρωτοσέλιδα πέρυσι λόγω της συμμετοχής τους στη διαφήμιση της ιταλικής μάρκας εσωρούχων. Η Leni Klum «έριξε» το γάντι στους «haters» του διαδικτύου αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Προσπαθώ πάντα να θυμάμαι πως ό,τι κι αν κάνεις, πάντα θα υπάρχει κάποιος που θα δεν του αρέσει η δουλειά μου».

Σε αυτή τη νέα ανάρτηση της Heidi στο Instagram, οι θαυμαστές της δεν είχα τη δυνατότητα να σχολιάσουν. Η κόρη του διάσημου μοντέλου και παρουσιάστριας πλέον επικεντρώνεται στην καριέρα της και τη ζωή της στη Νέα Υόρκη.

Η Heidi μοιράζεται τη μεγαλύτερη κόρη της, τη Leni, με τον Ιταλό επιχειρηματία Flavio Briatore, από τον οποίο χώρισε, ενώ ήταν ακόμη έγκυος. Λίγο αργότερα ξεκίνησε σχέση με τον τραγουδιστή Seal και οι δυο τους παντρεύτηκαν το 2005, τέσσερα χρόνια πριν υιοθετήσει τη Leni σε ηλικία πέντε ετών.

Η Heidi και ο τραγουδιστής συνέχισαν να μοιράζονται τρία βιολογικά παιδιά: τους γιους Henry, 19 ετών, και Johan, 17 ετών, καθώς και την κόρη Lou, 15 ετών. Τον Δεκέμβριο του 2018, η Heidi Klum παντρεύτηκε τον κιθαρίστα των Tokio Hotel, Tom Kaulitz.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.