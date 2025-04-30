Khloe Kardashian: Διαβάστε πώς η διάσημη τηλεπερσόνα έχασε 18 κιλά - Το μυστικό αποκαλύφθηκε…

Η Khloe Kardashian ξετρέλανε τους θαυμαστές της με τη «μεταμόρφωσή» της. Η διάσημη τηλεπερσόνα πόζαρε με μπικίνι και όλοι ασχολήθηκαν με το σώμα της, ενώ υπήρξαν πολλά σχόλια για την απώλεια βάρους της.

Η 40χρονη επιχειρηματίας, η οποία έχει πει ότι αυτή η δεκαετία θα είναι η καλύτερή της, βρίσκεται σε φοβερή φόρμα, αλλά πολλοί αναρωτιούνται πώς το καταφέρνει;

Η μητέρα δύο παιδιών θεωρεί ότι το γυμναστήριο και η αλλαγή στον τρόπο ζωής της είναι αυτά που τη βοήθησαν να χάσει 18 κιλά. Είπε, επίσης, στο «Bustle» ότι το διαζύγιό της με τον Lamar Odom το 2013 ήταν το κομβικό σημείο καμπής στη «μεταμόρφωσή της».

Η Khloe, όπως και η υπόλοιπη οικογένεια Kardashian-Jenner, ορκίζεται ότι ξεκινάει τη μέρα της από τα χαράματα, ώστε να μπορεί να γυμνάζεται στις 5.30 το πρωί, πέντε ημέρες την εβδομάδα.

Η ίδια έχει πει πολλές φορές ότι δεν έχει κάνει κάποια χειρουργική επέμβαση ή ότι στράφηκε σε φάρμακα για την απώλεια βάρους. Αν και στο παρελθόν έχει παραδεχτεί ότι θα ήθελε να είχε πάρει συγκεκριμένο σκεύασμα αδυνατίσματος, με το οποίο έχει γίνει χαμός.

Κατά τη διάρκεια του 10ετούς και πλέον ταξιδιού της για την απώλεια βάρους, η Khloe έχει αποκαλύψει τις αξιόπιστες συμβουλές και τα κόλπα της για την απώλεια βάρους.

Γυμνάζεται πέντε ημέρες την εβδομάδα

H Khloe Kardashian δημοσιεύει συχνά το πρόγραμμα γυμναστικής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μερικές φορές με τη συμμετοχή της μεγαλύτερης αδελφής της, Kim Kardashian.

Οι αδελφές συχνά εμφανίζονται να γυμνάζονται μαζί με έναν προσωπικό γυμναστή στην εκπομπή τους στο Disney+ The Kardashians.

Μετά τη γέννηση της True, η ίδια φοβήθηκε ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να χάσει τα κιλά που πήρε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, αφού ήταν υπέρβαρη στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής της.

Τρώει επτά γεύματα την ημέρα

Η Khloe έχει παραδεχτεί ότι καταναλώνει επτά γεύματα την ημέρα. «Θα έκοβα, ας πούμε, όλα τα αναψυκτικά. Σιγά-σιγά, θα έκοβα διάφορα πράγματα. Θα το έκανα αυτό για μια εβδομάδα και στη συνέχεια θα έκοβα ένα άλλο πράγμα, επειδή συνειδητοποίησα ότι έκανα κάθε δίαιτα κάτω από τον ήλιο όταν ήμουν νεότερη», έχει δηλώσει σε συνέντευξή της.

Ο διατροφολόγος της, Dr Philip Goglia, αποκάλυψε στη «Vogue» τι τρώει η νεότερη αδελφή Kardashian μέσα στην ημέρα για να διατηρείται σε φόρμα. Για πρωινό, τρώει μία μεζούρα πρωτεΐνης ορού γάλακτος σε σκόνη με μία κουταλιά της σούπας βούτυρο αμυγδάλου και ένα φρούτο της επιλογής της, ανακατεμένο με πάγο και νερό και φτιαγμένο σε shake.

Το τρίτο γεύμα της αποτελείται από ένα κομμάτι φρούτο και 100 γραμμάρια στήθος κοτόπουλου με λαχανικά και σαλάτα που είναι πλούσια σε σίδηρο. Το τέταρτο γεύμα είναι ένα φλιτζάνι σέλινο και ένα φλιτζάνι ντομάτες με 12 αμύγδαλα.

Η Khloe τρώει περισσότερα λαχανικά με ένα αυγό για το πέμπτο γεύμα της. Για δείπνο τρώει λιπαρά ψάρια όπως σολομό, λαβράκι ή μπακαλιάρο μαζί με 200γρ. λαχανικά και σαλάτα. Για να ολοκληρώσει τη μέρα της, τρώει άλλο ένα κομμάτι φρούτο.

Εν μέσω της αυστηρής δίαιτάς της, ο διατροφολόγος αποκάλυψε ότι πού και πού η Khloe Kardashian έχει και ένα «κρυφό» γεύμα. «Έχει ένα μοτίβο όπου θα κάνει επτά ημέρες και μετά θα έχει ένα γεύμα εκτός. Μπορεί να φάει ένα κομμάτι κέικ για επιδόρπιο ή μια πίτσα ή ένα δείπνο με ζυμαρικά, βασικά ό,τι έχει όρεξη».

