Ο οίκος Louis Vuitton γιορτάζει την 130η επέτειο του μονογράμματός του με pop-up εμπειρία στο Soho

Ήρθε η ώρα για check-in στο «ξενοδοχείο» του Louis Vuitton, έστω και για μια σύντομη επίσκεψη. Ο κορυφαίος οίκος μόδας εγκαινίασε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Σόχο της Νέας Υόρκης, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να παραπέμπει σε ένα κατάλυμα υψηλών προδιαγραφών.

Το εγχείρημα αποτελεί φόρο τιμής στα 130 χρόνια του εμβληματικού μονογράμματος Louis Vuitton. Πρόκειται για το παγκοσμίου φήμης λογότυπο «LV», το οποίο δημιουργήθηκε το 1896 από τον Georges Vuitton, γιο του ιδρυτή του οίκου. Ο χώρος αποτελείται από διαφορετικές αίθουσες, καθεμία από τις οποίες είναι αφιερωμένη και αναδεικνύει ένα από τα πλέον κλασικά και ιστορικά σχέδια του brand.

Οι επισκέπτες ξεκινούν από το «Keepall Lobby», έναν χώρο που αποτίει φόρο τιμής στην εμβληματική τσάντα ταξιδιού του 1930. Στη συνέχεια προχωρούν στο «Neverfull Gym», μια αίθουσα αφιερωμένη στην πολυχρηστική tote, που από το 2007 αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας. Εκεί, οι επισκέπτες έχουν επιπλέον τη δυνατότητα να φωτογραφηθούν σε ένα ευρηματικό σκηνικό που προσομοιάζει σε πολυτελές γυμναστήριο με καθρέπτες.

Keepall Lobby

Neverfull Gym

Ακολουθεί το «Speedy Room 1930» και το εντυπωσιακό «Speedy P9 Safe Room» όπου οι παρευρισκόμενοι έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τη σχεδιαστική ματιά του καλλιτεχνικού διευθυντή της ανδρικής σειράς, Φαρέλ Γουίλιαμς (Pharrell Williams), η οποία επαναπροσδιορίζει τον κώδικα πολυτελείας του οίκου.

Στο κάτω επίπεδο, οι επισκέπτες ανακαλύπτουν το «Noé Champagne Bar», ένα ατμοσφαιρικό, υπόγειο μπαρ που τιμά την ιστορία της τσάντας Noé. Το συγκεκριμένο σχέδιο δημιουργήθηκε το 1932 κατόπιν παραγγελίας ενός παραγωγού σαμπάνιας, προκειμένου να μεταφέρει με ασφάλεια πέντε φιάλες.

Noé Monogram

Επίσης λειτουργεί ένας ειδικός χώρος το «Care Services», όπου οι πελάτες του οίκου έχουν τη δυνατότητα να παραδώσουν τις δικές τους δημιουργίες Louis Vuitton για συντήρηση ή επισκευή από τους εξειδικευμένους τεχνίτες.

Η εμπειρία ολοκληρώνεται εξωτερικά, στο «Alma Terrace» έναν χώρο που είναι αφιερωμένος στο διάσημο σχέδιο του 1992 το οποίο αντλεί έμπνευση από το κίνημα Art Deco. Εκεί, ένα αυθεντικό παριζιάνικο σκηνικό προβάλλεται περιμετρικά στην αίθουσα, προσφέροντας μια διαδραστική εμπειρία. Μέσω ειδικών χειριστηρίων σε παρακείμενο τοίχο, οι επισκέπτες μπορούν να μεταμορφώσουν το φόντο, αλλάζοντας τη λήψη από μέρα σε νύχτα και τις καιρικές συνθήκες από ηλιοφάνεια σε βροχή ή χιόνι.

Το ιδιαίτερο και εντυπωσιακό pop-up κόνσεπτ του οίκου θα φιλοξενείται στην οδό Prince 104, στην καρδιά του Soho, μέχρι τον Απρίλιο, όπως αναφέρει το ELLE Decor.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

