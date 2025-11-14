Μια απροσδόκητη συνάντηση παρουσιάζει την Παρασκευή το κανάλι elenas diary blog: Ο Άγγλος κωμικός Μπένι Χιλ, ιδιαιτέρως δημοφιλής στην Ελλάδα στις δεκαετίες του '70 και '80, συναντά τον Μιχάλη Μενιδιάτη στη «Φαντασία». Ο πρωταγωνιστής του περίφημου «The Benny Hill show» είχε έρθει στην Αθήνα το 1988. Ο ιδιόρρυθμος κωμικός δεν είχε παντρευτεί ποτέ, και παρότι η παγκόσμια επιτυχία του show τον είχε κάνει εκατομμυριούχο, εκείνος έμενε σε ένα μικρό διαμέρισμα κοντά στα στούντιο της Thames Television, της εταιρίας παραγωγής του show του, η οποία το 1989 αποφάσισε ξαφνικά να μην ανανεώσει το συμβόλαιο του. Τρία χρόνια αργότερα θα έφευγε από τη ζωή στα 68 του χρόνια από νεφρική ανεπάρκεια. Οι προτιμήσεις του κοινού είχαν πλέον αλλάξει και η αίσθηση του χιούμορ του για την οποία είχε δεχτεί ούτως ή άλλως πολλές επικρίσεις δεν ήταν πλέον αποδεκτή ή δημοφιλής.

