Ο David Geffen κατέληξε σε συμφωνία για το διαζύγιο με τον David Armstrong

Ο δισεκατομμυριούχος David Geffen κατέληξε τελικά σε συμφωνία όσον αφορά το πολύκροτο διαζύγιό του με τον κατά πολύ νεότερο σύζυγό του, David Armstrong.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε η Page Six, ο 83χρονος Geffen χαρακτήρισε τη διαδικασία ως «αδιαμφισβήτητη», κάτι που σημαίνει ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν χωρίς αντιπαράθεση σε όλα τα βασικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της διατροφής και της διανομής της περιουσίας.

Οι όροι της συμφωνίας, ωστόσο, δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Τον Μάιο του περασμένου έτους, ο Geffen — η περιουσία του οποίου εκτιμάται στα 9,3 δισ. δολάρια — είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου από τον Armstrong, έπειτα από δύο χρόνια γάμου, χωρίς να υπάρχει προγαμιαίο συμβόλαιο.

Δύο μήνες αργότερα, ο Armstrong κατέθεσε «αγωγή-βόμβα», υποστηρίζοντας ότι ο εν διαστάσει σύζυγός του τού κατέβαλλε χιλιάδες δολάρια για σεξ και ότι τον είχε χειραγωγήσει.

«Ήταν ένα αρρωστημένο παιχνίδι», ανέφερε μεταξύ άλλων η αγωγή, σύμφωνα με την Page Six.

Ο Armstrong υποστήριξε επίσης ότι ο συνιδρυτής της Asylum Records συνήθιζε να προσλαμβάνει σεξεργάτες, άνδρες και γυναίκες, στο πλαίσιο του «σεξουαλικά ανοιχτού» γάμου τους, ενώ φέρεται να του παρείχε ναρκωτικές ουσίες, όπως κοκαΐνη, MDMA και κάνναβη.

Ο δικηγόρος του Geffen αρνήθηκε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, δηλώνοντας ότι θα υπάρξει «σθεναρή και δίκαιη υπεράσπιση απέναντι σε αυτή την αναληθή και αξιολύπητη αγωγή».

Τον Οκτώβριο του 2025, ο Armstrong απέσυρε αιφνιδιαστικά την αγωγή.

Ωστόσο, μία ημέρα αργότερα, κατηγόρησε τον Geffen ότι αποκρύπτει οικονομικά στοιχεία, προκειμένου να αποφύγει την καταβολή μεγάλου ποσού στο διαζύγιο.

Σε νέα δικαστικά έγγραφα, ο Armstrong ανέφερε ότι ο Geffen είναι «ένας από τους πλουσιότερους, ισχυρότερους και πιο επιδραστικούς άνδρες στον κόσμο», αλλά «επανειλημμένα και ψευδώς προσπαθεί να παρουσιάσει τον εαυτό του ως έναν ηλικιωμένο συνταξιούχο».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Geffen και οι δικηγόροι του «επιχειρούν να αποκρύψουν» πολλαπλές πηγές εσόδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες γνωρίστηκαν το 2020, όταν ο Armstrong εργαζόταν ως προσωπικός γυμναστής του Geffen.

Παντρεύτηκαν σε ιδιωτική τελετή στο Beverly Hills, στην California, τον Μάρτιο του 2023.

Πηγή: skai.gr

