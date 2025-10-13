Ντρου Μπάριμορ: Μύρισε τα «βρόμικα» πόδια της σε ζωντανή μετάδοση (video)

Μια ασυνήθιστη στιγμή σημειώθηκε στην εκπομπή της Ντρου Μπάριμορ (Drew Barrymore), όταν η γνωστή ηθοποιός αποφάσισε να αποδείξει… δημόσια ότι τα πόδια της δεν μυρίζουν. Κατά τη διάρκεια της στήλης «Drew’s News», η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τις προσωπικές της συνήθειες καθαριότητας, και χωρίς καμία προειδοποίηση, η Μπάριμορ σήκωσε το πόδι της, το μύρισε και σχολίασε γελώντας πως «είναι βρόμικα αυτή τη στιγμή».

Η συμπαρουσιάστριά της, Σάνι Άντερσον, έσπευσε να τη στηρίξει, αποκαλύπτοντας πως έχει μυρίσει τα πόδια της στο παρελθόν και τα χαρακτήρισε «θεϊκά». Μάλιστα, πλησίασε ξανά για να επιβεβαιώσει τα λεγόμενά της, δηλώνοντας πως «δεν μυρίζουν καθόλου». Η Ντρου Μπάριμορ συμφώνησε, λέγοντας πως «τα πόδια μου είναι βρόμικα, αλλά δεν έχουν καμία μυρωδιά».

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι δεν συνηθίζει να πλένει τα πόδια της κάθε μέρα, παρά τις οδηγίες των ειδικών που τονίζουν τη σημασία της καθημερινής φροντίδας για την αποφυγή μολύνσεων και οσμών. Όπως εξήγησε, προτιμά να αφήνει το νερό να τα ξεπλένει απλώς κατά το ντους, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εννοώ, είμαι στο ντους... δεν γίνονται όλα εκεί;». Στο ίδιο κλίμα ειλικρίνειας, μοιράστηκε ακόμη πως στο παρελθόν κάποιος της είχε γλείψει τα δάχτυλα των ποδιών, εμπειρία που –όπως ομολόγησε– δεν της άρεσε καθόλου: «Το θεωρώ ηλίθιο και άβολο. Όχι, ευχαριστώ!».

Πηγή: skai.gr

