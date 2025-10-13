Η Ζιζέλ είναι ευτυχισμένη: Τα οικογενειακά στιγμιότυπα που δημοσίευσε στο Instagram

Η Βραζιλιάνα καλλονή Ζιζέλ Μπούντχεν (Gisele Bündchen) έφερε στο φως μια σειρά από στιγμιότυπα που επιβεβαιώνουν ότι η απόλυτη προτεραιότητά της είναι η οικογενειακή ευτυχία. Ανάμεσά τους είναι ένα τρυφερό στιγμιότυπο που δείχνει ένα από τα μεγαλύτερα παιδιά της να βρίσκεται στο πιάνο έχοντας στην αγκαλιά του το νέο μέλος της οικογένειας το οποίο απέκτησε με τον σύντροφό της, Ζοακίμ Βαλέντε (Joaquim Valente) στις αρχές του έτους. Τα δύο αγόρια είναι ντυμένα με ασορτί ρούχα και έχουν τα χέρια τους στα πλήκτρα του πιάνου.

«Υπάρχει μόνο ένα πράγμα πιο πολύτιμο από τον χρόνο μας...», έγραψε η Ζιζέλ στη λεζάντα της ανάρτησης. «Και αυτό είναι σε ποιους τον ξοδεύουμε», συμπλήρωσε.

Παράλληλα εκτός από μια εικόνα με το ίδιο απόσπασμα και οικογενειακά ενσταντανέ από στιγμές χαλάρωσης στη φύση, μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο που φαίνεται να αγκαλιάζει την κόρη της, Βίβιαν. Επιπλέον, ένα ξεχωριστό «κλικ» αποτύπωσε την καθημερινότητά της καθώς τη δείχνει να διακόπτει την προπόνησή της για να φωτογραφίσει τον σκύλο της ενώ η αντανάκλαση του καθρέφτη δείχνει να έχει στο πλάι το μωρό της ξαπλωμένο σε ένα ειδικό χαλάκι, σύμφωνα με το Ε! Νews.

Το κορυφαίο μοντέλο έχει δύο παιδιά από τον γάμο της με τον Τομ Μπρέιντι (Tom Brady) ενώ με τον σύντροφό της Ζοακίμ Βαλέντε, μοιράζεται το 8μηνών αγοράκι της.

Η Ζιζέλ και ο Βαλέντε γνωρίστηκαν το 2021, όταν εκείνος άρχισε να της παραδίδει μαθήματα jiu-jitsu ενώ είναι επίσημα μαζί από το 2023.

