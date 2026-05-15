Ντέμι Μουρ-Νταϊάν Κρούγκερ: Λάμψη στις Κάννες στην προβολή του «Fatherland»

Η Ντέμι Μουρ ήταν από τις παρουσίες που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί της προβολής του «Fatherland», στο 79ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών. Η ηθοποιός επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι φέτος βρίσκεται στο επίκεντρο όχι μόνο ως μέλος της κριτικής επιτροπής, αλλά και ως μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της διοργάνωσης.

Η 63χρονη σταρ του Χόλιγουντ εμφανίστηκε με ένα κόκκινο φόρεμα με έντονες πτυχώσεις και θεατρικό γιακά, ένα look που συνδύαζε τη δραματικότητα της υψηλής ραπτικής με την κλασική λάμψη των Καννών.

Demi Moore shocks fans with her new look at Cannes Film Festival after being branded ‘skeletal’ online. pic.twitter.com/XYhAgKJS94 — Oli London (@OliLondonTV) May 15, 2026

Το φόρεμα, σε έντονη απόχρωση του κόκκινου, αγκάλιαζε τη σιλουέτα της και άφηνε όλο το βάρος της εμφάνισης στη δομή του γιακά, που έδινε σχεδόν αρχιτεκτονική διάσταση στο σύνολο. Η Ντέμι Μουρ ολοκλήρωσε την εμφάνιση με μαύρες γόβες, λαμπερά σκουλαρίκια και βραχιόλι. Σύμφωνα με το «Red Carpet Fashion Awards», το φόρεμα ήταν δημιουργία Gucci, ενώ τα κοσμήματα ήταν Chopard.

Δίπλα της, η Νταϊάν Κρούγκερ έδωσε τη δική της θεατρική νότα στην πρεμιέρα, επιλέγοντας μία εντυπωσιακή σκούρα πράσινη κάπα που έκλεβε το βλέμμα σε κάθε της κίνηση. Η Γερμανίδα ηθοποιός τη συνδύασε με χρυσό φλοράλ μίνι φόρεμα και ασύμμετρο ντραπέ, ενώ τα ασορτί πέδιλα και ο ιδιαίτερος πλεγμένος κότσος ολοκλήρωσαν ένα look με έντονη κινηματογραφική αύρα. Η εμφάνιση ήταν Givenchy, από τη συλλογή φθινόπωρο/χειμώνας 2026 της Σάρα Μπέρτον.

«Μαζί μπορούμε να φέρουμε την αλλαγή», ανέφερε η Κρούγκερ σε δηλώσεις της. Επίσης, μίλησε και για την πρόοδο που βλέπει στην κινηματογραφική βιομηχανία, λέγοντας πως πλέον συναντά πολύ περισσότερες γυναίκες στα γυρίσματα, όχι μόνο στη σκηνοθεσία, αλλά και σε τεχνικές θέσεις που παλαιότερα σπάνια καταλάμβαναν γυναίκες.

Το «Fatherland» του Πάβελ Παβλικόφσκι συμμετέχει στο Διαγωνιστικό Τμήμα των Καννών και μεταφέρει την ιστορία στο 1949, όταν ο Τόμας Μαν, νομπελίστας συγγραφέας, επιστρέφει για πρώτη φορά στη Γερμανία μετά τον πόλεμο, συνοδευόμενος από την κόρη του, Έρικα. Από τη Φρανκφούρτη της αμερικανικής ζώνης έως τη Βαϊμάρη της σοβιετικής πλευράς, πατέρας και κόρη διασχίζουν μια χώρα πληγωμένη και διχασμένη από τον Ψυχρό Πόλεμο. Στο καστ βρίσκονται, μεταξύ άλλων, η Σάντρα Χίλερ, ο Χανς Τσίχλερ, ο Άουγκουστ Ντιλ, ο Ντέβιντ Στρίζοφ και η Άννα Μάντλεϊ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.