Ντέιβιντ Λιντς: Η τεράστια περιουσία που άφησε στα παιδιά του μετά τον θάνατό του

Ο Ντέιβιντ Λιντς άφησε τη μεγάλη περιουσία του στα τέσσερα παιδιά του, μετά τον θάνατό του σε ηλικία 78 ετών, τον Ιανουάριο του 2025. Ο διάσημος σκηνοθέτης, που υπέγραψε έργα όπως το «Twin Peaks» και το «Blue Velvet», πέθανε από καρδιακή ανακοπή, η οποία προκλήθηκε από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια.

Ο Λιντς απέκτησε τα παιδιά του από τέσσερις διαφορετικούς γάμους. Την πρωτότοκη κόρη του, Τζένιφερ (57 ετών), την απέκτησε με την πρώτη του σύζυγο, Πέγκι Λεντζ, ενώ τον γιο του Όστιν (43 ετών) με τη Μέρι Φισκ. Απέκτησε, επίσης, την κόρη του Ράιλι (34 ετών) με τη Μέρι Σουίνι και το μικρότερο παιδί του, τη Λούλα (13 ετών), με την Έμιλι Στόφλ.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το TMZ, τα παιδιά του ορίζονται ως δικαιούχοι της περιουσίας του, ενώ μέσω καταπιστεύματος θα λαμβάνουν οικονομική στήριξη για δίδακτρα και ιατρικά έξοδα. Παράλληλα, ο σκηνοθέτης άφησε και γενναιόδωρα χρηματικά ποσά σε φίλους και συνεργάτες του. Ο στενός του συνεργάτης, Αλφρέντο Πόνσε, έλαβε 100.000 δολάρια, ενώ η δεύτερη σύζυγός του, Μέρι Φισκ, έλαβε 25.000 δολάρια.

Ο αδελφός του Τζον και η αδελφή του Μάρθα έλαβαν επίσης από 25.000 δολάρια ο καθένας. Στη διαθήκη περιλαμβάνονται ακόμη τα πνευματικά δικαιώματα των έργων του, καθώς και μετοχές της εταιρείας A2K. Η διαχειρίστρια του οικογενειακού καταπιστεύματος, Σαμπρίνα Σάδερλαντ, ανέφερε ότι ο Λιντς είχε συντάξει αρχικά τη διαθήκη του το 1994, ενώ η τελευταία τροποποίησή του έγινε τον Μάιο του 2023.

Ο Λιντς άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον κινηματογράφο με έργα όπως το «Eraserhead» (1977), το «Dune» (1984), το «Mulholland Drive» (2001) και το «Inland Empire» (2006). Επιπλέον, συνδημιούργησε τη σειρά «Twin Peaks», η οποία απέκτησε φανατικό κοινό, ενώ η ταινία «Twin Peaks: Fire Walk With Me» (1992) λειτούργησε ως prequel. Η τρίτη σεζόν της σειράς προβλήθηκε το 2017.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Λιντς ήταν τρεις φορές υποψήφιος για Όσκαρ και τιμήθηκε με τιμητικό Όσκαρ το 2019. Κέρδισε επίσης εννέα βραβεία Emmy, τέσσερις Χρυσές Σφαίρες και ένα βραβείο SAG. Ο σκηνοθέτης έφυγε από τη ζωή στις 16 Ιανουαρίου 2025, λίγες ημέρες πριν από τα 79α γενέθλιά του.

Πηγή: skai.gr

