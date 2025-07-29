Έχουν προκύψει εκπληκτικές λεπτομέρειες σχετικά με την απόφαση της Νικόλ Κίντμαν (Nicole Kidman) να αποκτήσει άδεια διαμονής στην Πορτογαλία και για τον λόγο που ο σύζυγός της, Κιθ Έρμπαν (Keith Urban), δεν υπέβαλε αίτηση. Η 58χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός υπέβαλε την αίτησή της στην Υπηρεσία Ένταξης, Μετανάστευσης και Ασύλου (AIMA) της χώρας την περασμένη εβδομάδα, ωστόσο, από την αίτησή της «απουσίαζε» ο Κιθ Έρμπαν, το όνομα του οποίου δεν εμφανιζόταν σε κανένα έγγραφο.

Τώρα αποκαλύφθηκε ότι ο σταρ της κάντρι μουσικής δεν κατάφερε να παρευρεθεί στο υποχρεωτικό ραντεβού λόγω της περιοδείας του στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αναμένεται να υποβάλει ξεχωριστή αίτηση σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

«Ο Κιθ Έρμπαν δεν μπόρεσε να πάει στην Πορτογαλία για το ραντεβού αυτό, καθώς βρίσκεται σε περιοδεία στις ΗΠΑ. Είναι υποχρεωτικό οι αιτούντες να είναι φυσικά παρόντες για να υποβάλουν αίτηση για βίζα», δήλωσε μια πηγή στη «New York Post». «Έχει προγραμματίσει να υποβάλει την αίτησή του σε μεταγενέστερη ημερομηνία, που θα ταιριάζει με το πρόγραμμα της περιοδείας του».

Το ζευγάρι θα συνεχίσει να διαμένει, κυρίως, στο σπίτι τους στις ΗΠΑ. «Ο Κιθ, η Νικόλ και τα κορίτσια θα συνεχίσουν να ζουν στο Νάσβιλ... Ωστόσο, έχουν ακίνητη περιουσία στην Πορτογαλία», πρόσθεσε ο ίδιος άνθρωπος. Αυτό έρχεται σε συνέχεια αναφορών ότι η διάσημη ηθοποιός υπέβαλε αίτηση για άδεια διαμονής στην Πορτογαλία, πυροδοτώντας εικασίες ότι η σταρ του κινηματογράφου ενδέχεται να ετοιμάζεται να περάσει περισσότερο χρόνο στην Ευρώπη.

Η Κίντμαν, η οποία εθεάθη να βγαίνει από ένα ιδιωτικό τζετ στο Cascais, μια πλούσια παραθαλάσσια περιοχή λίγο έξω από τη Λισαβόνα, φέρεται να ψάχνει για ένα πολυτελές σπίτι σε μια από τις καλύτερες περιοχές της Πορτογαλίας. Μάλιστα, η ηθοποιός έχει βάλει στο μάτι ένα ακίνητο στο CostaTerra Golf and Ocean Club, ένα πολυτελές συγκρότημα που αγαπούν οι διασημότητες του Χόλιγουντ, συμπεριλαμβανομένων των Τζορτζ Κλούνεϊ και Πάρις Χίλτον, και αποτελεί επίσης τη βάση της πριγκίπισσας Ευγενίας, μέλους της βασιλικής οικογένειας.

Είναι επίσης το μέρος όπου φημολογείται ότι ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ αγόρασαν ένα ακίνητο πέρυσι. Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ φέρεται να ξόδεψαν μια περιουσία για να αγοράσουν μία από τις 300 κατοικίες που θα κατασκευαστούν σύντομα στο πολυτελές συγκρότημα, η οποία κόστισε πάνω από 4,7 εκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: skai.gr

