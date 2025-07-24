Νικόλ Κίντμαν: Φτιάχνει τα χαρτιά της για να ζήσει στην Πορτογαλία, αλλά χωρίς τον σύζυγό της - Δεν θα αντέξουμε άλλο διαζύγιο…

Η Νικόλ Κίντμαν (Nicole Kidman) θέλει να μείνει... Ευρώπη. Η 58χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός υπέβαλε αίτηση για άδεια διαμονής στην Πορτογαλία, υπονοώντας ότι σκοπεύει να περάσει περισσότερο χρόνο στην ηλιόλουστη χώρα. Η ηθοποιός του «Babygirl» υπέβαλε τα έγγραφά της στην Υπηρεσία Ένταξης, Μετανάστευσης και Ασύλου (AIMA) της χώρας αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το τοπικό μέσο ενημέρωσης SIC Notícias.

Η Κίντμαν, η οποία εθεάθη να βγαίνει από ένα ιδιωτικό τζετ στο Cascais, μια πλούσια παραθαλάσσια περιοχή λίγο έξω από τη Λισαβόνα, φέρεται να ψάχνει για ένα πολυτελές σπίτι σε μια από τις καλύτερες περιοχές της Πορτογαλίας. Ωστόσο, σύμφωνα με το μέσο, από την αίτησή της «απουσίαζε» ο σύζυγός της, Κιθ Έρμπαν (Keith Urban), το όνομα του οποίου δεν εμφανιζόταν σε κανένα έγγραφο.

Η ηθοποιός φέρεται να έχει βάλει στο μάτι ένα ακίνητο στο CostaTerra Golf and Ocean Club, ένα πολυτελές συγκρότημα που αγαπούν οι διασημότητες του Χόλιγουντ, συμπεριλαμβανομένων των Τζορτζ Κλούνεϊ και Πάρις Χίλτον, και αποτελεί επίσης τη βάση της πριγκίπισσας Ευγενίας, μέλους της βασιλικής οικογένειας.

Είναι επίσης το μέρος όπου φημολογείται ότι ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ αγόρασαν ένα ακίνητο πέρυσι. Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ φέρεται να ξόδεψαν μια περιουσία για να αγοράσουν μία από τις 300 κατοικίες που θα κατασκευαστούν σύντομα στο πολυτελές συγκρότημα, η οποία κόστισε πάνω από 4,7 εκατομμύρια δολάρια.

Και ενώ ο σύζυγός της δεν κατέθεσε κανένα έγγραφο από την πλευρά του, το πορτογαλικό τηλεοπτικό δίκτυο TVI ανέφερε ότι αυτός και η ηθοποιός του «Eyes Wide Shut» ήδη διαθέτουν ένα πολυτελές σπίτι στη Λισαβόνα. Η Νικόλ Κίντμαν και ο 57χρονος τραγουδιστής της κάντρι έχουν δύο κόρες, την 17χρονη Sunday Rose και την 15χρονη Faith Margaret. Η οικογένεια μοιράζει τον χρόνο της μεταξύ ΗΠΑ και Αυστραλίας, ενώ σύντομα θα προστεθεί και η Ευρώπη. Από τον γάμο τους το 2006, το ζευγάρι έχει συγκεντρώσει ένα εντυπωσιακό χαρτοφυλάκιο ακινήτων. Τα τελευταία, σχεδόν, είκοσι χρόνια, το ζευγάρι έχει αγοράσει δύο ρετιρέ στο πολυτελές κτίριο North Sydney Latitude, ενώνοντάς τα για να δημιουργήσει ένα τεράστιο διαμέρισμα.



