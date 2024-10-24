Η Νικόλ Κίντμαν έχει την τιμητική της αυτές τις ημέρες. Μετά τις αποκαλύψεις της ηθοποιού ότι διέκοψε τα γυρίσματα του «Babygirl», γιατί δεν ήθελε να έχει οργασμό, η χθεσινή της εμφάνιση, έκανε και πάλι τα διεθνή μέσα να παραληρούν.

Η διάσημη ηθοποιός έκανε μια τολμηρή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν της σειράς «Special Ops: Lioness» στο Λος Άντζελες. Η 57χρονη Nicole Kidman εμφανίστηκε με μια μπλούζα με ανοιχτή πλάτη και χωρίς σουτιέν και μια φωτεινή κίτρινη μίντι φούστα με πιέτες.

Η Κίντμαν παραδέχτηκε σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι ήταν τόσο ερεθισμένη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του ερωτικού δράματος «Babygirl», που κάποια στιγμή αναγκάστηκε να σταματήσει για να μην έρθει σε οργασμό. Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι οι σκηνές με τον Harris Dickinson και τον Antonio Banderas, ως σύζυγό της, της «έπεσαν» πολύ… βαριές για να τις διαχειριστεί.

«Υπήρχε ένα μοίρασμα και εμπιστοσύνη μεταξύ μας και στη συνέχεια απογοήτευση. Ένιωθα σαν να έπρεπε να πω ‘’Μην με αγγίζεις’’. Υπήρχαν στιγμές κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων που έλεγα: ‘’Δεν θέλω πια να έχω οργασμό’’. Μην έρχεσαι κοντά μου. Μισώ να το κάνω αυτό. Δεν με νοιάζει αν δεν με αγγίξουν ποτέ ξανά στη ζωή μου! Το έχω ξεπεράσει».

Η Νικόλ Κίντμαν στο «Babygirl», υπό τη σκηνοθεσία της Αλίνα Ρέιν, είναι μια πολυάσχολη δυναμική CEO μιας ισχυρής εταιρείας που ειδικεύεται στη ρομποτική, η οποία εμπλέκεται σε σαδομαζοχιστική ερωτική σχέση με έναν νεαρό ασκούμενο βοηθό της (Χάρις Ντίκινσον). Κανείς (ούτε καν ο ερωτευμένος αλλά αυτάρεσκος σύζυγός της, τον ρόλο του οποίου κρατά ο Αντόνιο Μπαντέρας) δεν μπορεί να δει την αληθινή γυναίκα που διεκδικεί το δικαίωμα του οργασμού της, αλλά συνθλίβεται μέσα στις συμβάσεις ενός πατριαρχικού καθωσπρεπισμού.

«Αισθάνθηκα ωραία που πίσω από τον φακό ήταν το βλέμμα μίας γυναίκας. Ήταν μια εκ βαθέων εμπειρία το να μοιραστώ αυτά τα πράγματα. Είναι μια ιστορία της οποίας ήθελα να είμαι μέρος και κάθε κομμάτι μου ήταν αφοσιωμένο σε αυτό. Ήταν καιρός να πούμε κι εμείς τις ιστορίες μας, με το δικό μας τρόπο», είχε δηλώσει η ηθοποιός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.