Andrew Tate: Ο «τοξικός» influencer θέλει να έχει «ηρωικό θάνατο» όπως ο Σινουάρ

Ο Άντριου Τέιτ, ο «τοξικός» influencer, που του αρέσει να αυτοαποκαλείται «Top G» (στην αργκό του δρόμου το G σημαίνει γκάνγκστερ), δημοσίευσε στο Χ ότι προσεύχεται να πεθάνει όπως ο πρώην ηγέτης της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ. «Μπορώ μόνο να προσεύχομαι για έναν θάνατο τόσο ηρωικό όσο του Σινουάρ», έγραψε ο «τοξικός» influencer. «Γενναίος, προκλητικός απέναντι στο κακό και αφοσιωμένος στον σκοπό της ζωής του. Του αξίζει αιώνια ανάπαυση. Την κέρδισε».

Ένα λάθος του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, ήταν τελικά αυτό που του κόστισε τη ζωή, σύμφωνα τη «Wall Street Journal», επικαλούμενη Αμερικανούς, Άραβες και αξιωματούχους της Χαμάς. Όπως επισημαίνουν, ο Σινουάρ απέρριψε την πρόταση να επιτρέψει στην Αίγυπτο να διαπραγματευτεί εκ μέρους της Χαμάς μια συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και ανταλλαγής ομήρων, και ο ίδιος να διαφύγει από τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Άντριου Τέιτ είναι ένα φαινόμενο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ισχυρίζεται ότι έχει κατακτήσει τους αλγόριθμους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και οι αναρτήσεις του μοιάζουν σαν πανούκλα στον κυβερνοχώρο.

Η καριέρα του δεν ξεκίνησε στο διαδίκτυο. Ήταν ένας πετυχημένος kickboxer. Το 2009, ήταν ο πρώτος στην κατηγορία του στην Ευρώπη. Οι ειδικοί έκαναν λόγο για τις «πολυεπίπεδες τεχνικές του» και τις «αιχμηρές γροθιές στο σώμα». Αλλά μέχρι το 2016, ο Άντριου Τέιτ είχε εγκαταλείψει το ρινγκ και είχε μπει σε μια άλλη αρένα: της τηλεόρασης και συγκεκριμένα σε γνωστό ριάλιτι.

Φαινόταν γεννημένος προβοκάτορας: «Δεν με νοιάζει αν δεν αρέσω σε κανέναν», είπε στους άλλους διαγωνιζόμενους. «Ξέρω ότι είμαι το πιο έξυπνο άτομο στο σπίτι. Γεγονός!». Λίγες μέρες αργότερα, ο Τέιτ αποβλήθηκε από το παιχνίδι, μετά την εμφάνιση υλικού που τον έδειχνε να χτυπάει μια πρώην φίλη του με ζώνη (αν και τόσο ο Τέιτ όσο και η γυναίκα αρνούνται την κακοποίηση και λένε ότι το βίντεο έδειχνε συναινετικό σεξ). Έκτοτε έγινε γνωστό ότι η αστυνομία του Hertfordshire έκανε έρευνες γι’ αυτόν σχετικά με καταγγελίες για βιασμό. Το 2019, η Εισαγγελία αποφάσισε να μην συνεχίσει την έρευνα και ο φάκελος έκλεισε.

Ο Τέιτ συνελήφθη στα τέλη Δεκεμβρίου στην πρωτεύουσα της Ρουμανίας, το Βουκουρέστι, μαζί με τον αδελφό του Τριστάν και δύο Ρουμάνες. Η σύλληψή του έγινε με την κατηγορία της εμπορίας ανθρώπων και οργανωμένου εγκλήματος. Οι αξιωματικοί εισέβαλαν στο κρησφύγετό του και λένε ότι βρήκαν όπλα, μαχαίρια και μεγάλα χρηματικά ποσά. Ο «Top G» και ο μικρότερος αδελφός του, ο 34χρονος Τριστάν, οδηγήθηκαν με χειροπέδες στη φυλακή.

Ο Άντριου Τέιτ, μετά από μήνες σε ρουμανική φυλακή ως ύποπτος για οργανωμένο έγκλημα και εμπορία ανθρώπων, αποφυλακίστηκε, αλλά ο «ψηφιακός στρατός» του ποτέ δεν έπαψε να τον ακολουθεί. Από την έναρξη του πολέμου, ο Τέιτ έχει εμφανιστεί σε πολλές συνεντεύξεις όπου εξαπέλυσε κατηγορίες εναντίον του Ισραήλ, κάνοντας λόγο για γενοκτονία των Παλαιστινίων. Τον Ιούλιο, ο Τέιτ ισχυρίστηκε στο X ότι το Ισραήλ προσπάθησε να τον εξαγοράσει.

Γεννήθηκε στις ΗΠΑ, οι γονείς του μετανάστευσαν στο Ηνωμένο Βασίλειο όταν ήταν περίπου πέντε ετών. Ο πατέρας του, Emory, ήταν ένας πρωτοπόρος Αφροαμερικανός πρωταθλητής στο σκάκι, που πέθανε ξαφνικά κατά τη διάρκεια ενός τουρνουά το 2015. Η μητέρα του εργαζόταν ως βοηθός τροφοδοσίας στο Λούτον και τώρα λέγεται ότι βρίσκεται στο Κεντάκι, όπου μένει με την αδελφή του Τέιτ, μια δικηγόρο.

Ο Τέιτ αρέσκεται να ποζάρει με ένα πούρο μπροστά από ακριβά αυτοκίνητα και ιδιωτικά τζετ και συχνά μοιράζει αμφιλεγόμενες συμβουλές σε νέους άνδρες (κάποτε ισχυρίστηκε ότι το διάβασμα βιβλίων είναι «για ανθρώπους με αργό μυαλό»). Αλλά είναι ο ακραίος μισογυνισμός του που τον έχει κάνει γνωστό. Έχει πει ότι οι γυναίκες είναι εν μέρει υπεύθυνες για τους βιασμούς και ότι «ανήκουν» στους άνδρες.

