Ο Kanye «Ye» West αποκάλυψε το τρομακτικό εξώφυλλο του επερχόμενου 11ου στούντιο άλμπουμ του «Bully». Η φωτογράφιση έγινε από τον 86χρονο Ιάπωνα φωτογράφο Daidō Moriyama.

Το συγκεκριμένο εξώφυλλο -χωρίς αμφιβολία- είναι εμπνευσμένο από τη δική του μασέλα από τιτάνιο αξίας 850.000 δολαρίων, την οποία μας είχε δείξει ο ράπερ τον περασμένο Ιανουάριο. Ο46χρονος μουσικός παρουσίασε τη νέα του οδοντοστοιχία σε στόρι του στο Instagram, συγκρίνοντας, μάλιστα, τον εαυτό του με τον «Σαγόνια», τον εμβληματικό «μπράβο» που εμφανίστηκε σε δύο ταινίες του Τζέιμς Μποντ με τίτλο «The Spy Who Loved Me» και «Moonraker».

Ο οδοντίατρος Thomas Connelly, με έδρα το Μπέβερλι Χιλς, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κατασκευή της συγκεκριμένης οδοντοστοιχίας, η οποία προσαρμόστηκε στο όραμα του Ye. Διαψεύδοντας τις φήμες, ο Connelly επιβεβαίωσε ότι τα φυσικά δόντια του Ye παραμένουν ανέπαφα. «Δεν αφαίρεσε τα δόντια του. Εξακολουθεί να έχει πλήρη οδοντοστοιχία», είχε δηλώσει τότε ο ίδιος.

Kanye West has removed all of his teeth and replaced them with a titanium grill.



He doubles down by posting a photo of Jaws from the ‘007’ franchise. pic.twitter.com/p6pmnWSPV3 — One Take 🎬 (@OneTakeNews) January 17, 2024

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από λίγο καιρό, η πρώην βοηθός του υποστήριξε ότι ο Kanye West είχε πει στη σύζυγό του, Bianca Censori, ότι ήθελε να κάνει σεξ με τη μητέρα της και εκείνη να παρακολουθεί. Αυτός ήταν και ο λόγος που το ζευγάρι φέρεται να χώρισε. Η Influencer και πρώην σταρ του OnlyFans, Lauren Pisciotta, μήνυσε τον West τον Ιούνιο, επειδή φέρεται να την παρενοχλούσε σεξουαλικά και να την παρακολουθούσε, ενώ εργαζόταν γι' αυτόν το 2021-22.

Kanye West 'told Bianca Censori he wanted to have sex with her mother while she watched' and sent vile texts behind her back https://t.co/z6lhsoPvgK pic.twitter.com/Vases1e61C — Daily Mail US (@DailyMail) October 13, 2024

Ο West, ο οποίος πάσχει από διπολική διαταραχή, είναι παντρεμένος με τη Censori από τον Δεκέμβριο του 2022. Ο γάμος τους έγινε μόλις ένα μήνα μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου του από την Κιμ Καρντάσιαν. Ο ράπερ δεν έχει ανακοινώσει ακόμη την ημερομηνία κυκλοφορίας του νέου του άλμπουμ.

Πηγή: skai.gr

