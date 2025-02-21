Η Nicole Kidman αποκάλυψε σε συνέντευξή της ότι ένιωθε φοβισμένη όταν διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να θηλάσει μετά τον τοκετό.

Η 57χρονη σταρ του κινηματογράφου και ο τραγουδιστής της κάντρι σύζυγός της, Keith Urban, μοιράζονται δύο κόρες - τη Sunday Rose, 16 ετών, την οποία η Nicole κυοφόρησε η ίδια, και τη Faith Margaret, 14 ετών, η οποία γεννήθηκε μέσω παρένθετης μητέρας. Η ίδια και ο πρώην σύζυγός της, Τομ Κρουζ, είναι επίσης θετοί γονείς δύο παιδιών, της Μπέλα, 32 ετών, και του Κόνορ, 30 ετών.

Η ηθοποιός σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Time» ανέφερε ότι όταν γέννησε την κόρη της Sunday δεν μπορούσε να θηλάσει, κάτι που τη φόβισε και την τρομοκράτησε. «Θυμάμαι να στέκομαι γυμνή στο ντους και η αδελφή μου με βοήθησε. Ήταν η πηγή της δύναμής μου. Είχε αποκτήσει πέντε παιδιά. Μπορούσε να μου μεταδώσει τη σοφία της», είπε η διάσημη ηθοποιός.

Η ηθοποιός γέννησε τη Sunday Rose στο Νάσβιλ το 2008, δύο χρόνια αφότου παντρεύτηκε με τον Keith, μετά από έναν χρόνο σχέσης. Το ζευγάρι καλωσόρισε τη Faith Margaret μέσω παρένθετης μητέρας στα τέλη του 2010.

Η Sunday αποφάσισε να ασχοληθεί με το μόντελινγκ, κάνοντας πέρυσι το ντεμπούτο της στην πασαρέλα στο σόου του Miu Miu στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.