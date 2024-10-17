Saoirse Ronan: Ο εθισμός στο αλκοόλ, η νέα της ταινία και η χαμένη αθωότητα...

Η Saoirse Ronan μίλησε για την προσωπική της εμπειρία αλκοολισμού και εθισμού με αφορμή την κυκλοφορία της νέας της ταινίας «The Outrun». Το δράμα σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η τέσσερις φορές υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός είναι και παραγωγός.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στη «Vogue», η 30χρονη ηθοποιός μίλησε για το πώς ήταν να υποδύεται έναν χαρακτήρα που παλεύει με τον αλκοολισμό, καθώς παραδέχτηκε ότι έχει δει τον αντίκτυπο του εθισμού σε μερικούς από τους πιο στενούς της φίλους.

Εξήγησε: «Από επαγγελματική και προσωπική άποψη, ήταν ένα θέμα που είναι πολύ προσωπικό για μένα. Είναι ένας εθισμός που μου έχει προκαλέσει πολύ πόνο και θυμό, όπως και σε άλλους ανθρώπους. Το να μπορέσω να ζήσω την εμπειρία κάποιου που υπέφερε από αυτόν τον εθισμό και να καταλάβω πόσο επίπονο είναι, πώς χάνεται η αθωότητα και βρίσκεται κάποιος στον πάτο του πηγαδιού, ήταν ένα δώρο για εμένα».

Η ηθοποιός ανέφερε ότι έχει δει τον πόνο και τη ζημιά που προκαλεί ο αλκοολισμός. «Έχω δει ανθρώπους που αγαπώ να αλλάζουν εξαιτίας του εθισμού. Υπάρχει μια αδυναμία που νιώθεις όταν βλέπεις κάποιον που αγαπάς - φίλους στην ηλικία μου και ιδιαίτερα έναν που είμαι κοντά του - να περνάει κάτι τέτοιο. Αυτό που θα μείνει για πάντα στο μυαλό μου είναι εκείνη η αλλαγή, όταν τα μάτια κάποιου πέφτουν και φεύγουν».

Η Saoirse ήταν συμπαραγωγός της ταινίας με τον σύζυγό της Jack Lowden, με τον οποίο παντρεύτηκε τον περασμένο Ιούλιο. Στη συνέντευξη η ηθοποιός είπε ότι πάντα ήθελε να κάνει παιδιά και να φτιάξει τη δική της οικογένεια.

«Έγινα επιτυχημένη όταν ήμουν αρκετά νέα. Έτσι, αυτό σήμαινε ότι, στην πραγματικότητα, μέχρι να βρω τον σύντροφό μου, ήμουν πλέον στο στάδιο όπου, αν συνέβαινε, θα ήθελα να αποκτήσω ένα παιδί. Αισθάνομαι αρκετά τυχερή που αν βγω από αυτό για ένα λεπτό, ελπίζω να μην το εγκαταλείψω για πάντα. Αλλά, ναι, πάντα το ήθελα αυτό».



Πηγή: skai.gr

