Nick Cannon: Ηθοποιός με… πολλά προσόντα - Πατέρας 11 παιδιών από 6 διαφορετικές γυναίκες

Ο ηθοποιός και τηλεοπτικός παρουσιαστής, και πρώην σύζυγος της Mariah Carey, είναι η πατρική φιγούρα μιας αντισυμβατικής οικογένειας

Τα τελευταία 12 χρόνια, ο Nick Cannon έχει αποκτήσει 12 παιδιά από έξι διαφορετικές γυναίκες. Τα πέντε από αυτά γεννήθηκαν το 2022. Ο ηθοποιός και παρουσιαστής, με μια μακρά καριέρα πίσω του, έχει γίνει τακτικός «στόχος» του κουτσομπολίστικου Τύπου, ο οποίος ανακοινώνει κάθε νέο απόγονό του με σοκ και γοητεία. Αν και η προσωπική του ζωή έχει προκαλέσει ενδιαφέρον, ο ίδιος είναι κάτι παραπάνω από συνηθισμένος στην προσοχή των ΜΜΕ. Ο διάσημος ηθοποιός δεν έχει κανένα πρόβλημα να μιλά ελεύθερα για τις πιο ιδιωτικές πτυχές της ζωής του.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στους «Los Angeles Times», προσπάθησε να εξηγήσει το ιδιαίτερο οικογενειακό του όραμα. Όπως εξήγησε, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ορισμένες από τις γυναίκες με τις οποίες είχε ανοιχτή σχέση εξέφρασαν την επιθυμία τους να γίνουν μητέρες. Εκείνος δέχτηκε. «Πολλές από αυτές είναι στην ίδια ηλικιακή ομάδα. Και ήθελα απλώς να τους δώσω αυτό που επιθυμούσαν. Έλεγα συνέχεια: "Μπορώ να το χειριστώ"», ανέφερε.

Ο Cannon αποφεύγει τις ταμπέλες, αλλά έχει περιγράψει τις σχέσεις του ως «συναινετική μη μονογαμία» σε παλιότερη συνέντευξή του. «Το να προσποιούμαι ότι είμαι σε μονογαμική σχέση, αυτό θα ήταν παραπλανητικό. Γιατί, όπως ξέρουμε, η μονογαμία ορίζει ένα πράγμα και οι άνθρωποι θέλουν να κατατάξουν αυτό που κάνω ως πολυγαμία. Ωστόσο, το να με ορίζεις, είναι σαν να με περιορίζεις», πρόσθεσε.

Σήμερα, ο Cannon είναι πατέρας 11 παιδιών, καθώς ο Zen Cannon, καρπός της σχέσης του με την Alyssa Scott, πέθανε στα τέλη του 2021 από καρκίνο του εγκεφάλου σε ηλικία μόλις πέντε μηνών.

Δεδομένου ότι τα παιδιά του ζουν σε έξι διαφορετικά σπίτια, φαίνεται δύσκολο για τον Cannon να είναι «παρών» σε όλα. Σε όσους τον αποκαλούν ανεύθυνο, ο καλλιτέχνης επιμένει ότι όλα τα παιδιά του είναι τέλεια φροντισμένα, ακόμα και από οικονομικής άποψης.

Η πατρότητα έκανε τον ηθοποιό να αναλογιστεί τις δικές του αδυναμίες και πριν από μερικά χρόνια αποφάσισε να συνεχίσει τις σπουδές του και να πάει στο κολέγιο. Είπε στο «Forbes» ότι ένιωθε ένα αίσθημα «κενού», όταν έβλεπε τα παιδιά του να περνούν από τη διαδικασία της εκπαίδευσης. Τον Μάιο του 2020, ανακοίνωσε στο Twitter ότι αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Howard, ένα εμβληματικό ίδρυμα της αφροαμερικανικής εκπαίδευσης, με ειδίκευση στην Εγκληματολογία και δευτερεύουσα ειδίκευση στις Αφρικανικές Σπουδές.

Η καριέρα του ξεκίνησε από τη Nickelodeon, την αλυσίδα νεανικής ψυχαγωγίας, που έβαλε επίσης στον χάρτη διασημότητες όπως η Ariana Grande. Το 1994 συμμετείχε στο καστ του «All That», το οποίο συνεχίστηκε για 10 σεζόν. Έκτοτε, έχει δημιουργήσει μια καριέρα ως ηθοποιός, με κάποιες μικρές διαδρομές στη μουσική βιομηχανία.

Πριν από το πρώτο του μεγάλο τηλεοπτικό συμβόλαιο, τα εφηβικά του χρόνια ήταν αρκετά δύσκολα. Οι γονείς του ήταν έφηβοι όταν τον απέκτησαν και τον μεγάλωσε κυρίως ο παππούς του από τον πατέρα του. Ο πατέρας του ήταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη της συμμορίας «Lincoln Park Bloods» του Σαν Ντιέγκο και πέρασε αρκετό χρόνο στη φυλακή. Μετά την αποφυλάκισή του μετακόμισε στη Βόρεια Καρολίνα.

Ως έφηβος έκανε stand-up comedy σε μπαρ και γνώρισε τον Jaime Foxx, ο οποίος αμέσως «είδε»τις δυνατότητές του και τον έβαλε στον κύκλο των αφροαμερικανών φίλων του. Ανάμεσά τους ήταν και ο Will Smith, τον οποίο ο Cannon ευχαρίστησε δημόσια για την επιτυχία του: «Μου είπε ότι του θύμιζα εκείνον… Ο Will μου έδωσε τηλεοπτικό και δισκογραφικό συμβόλαιο, με έβαλε στο ‘’Men in Black II’’. Ήταν πραγματικά μέντορας μου όταν ήμουν 16 ετών και πάντα ήταν ένα σπουδαίο παράδειγμα», δήλωσε στο «The Howard Stern Show», μετά το περιβόητο χαστούκι του Will Smith στα Όσκαρ του 2022.

Στα 42 του χρόνια, έχει μια αξιοσημείωτη θέση στη βιομηχανία του θεάματος. Σήμερα, είναι οικοδεσπότης στο «The Masked Singer. Σύμφωνα με τον ίδιο, κερδίζει 10 εκατ. δολάρια κάθε σεζόν για την εκπομπή. Ο ηθοποιός είναι, επίσης, ιδιοκτήτης μπαρ και εστιατορίων με αθλητικό θέμα σε όλες τις ΗΠΑ. Οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις αποφέρουν κέρδη που ξεπερνούν τα 100 εκατ. δολάρια τον χρόνο.

Πηγή: skai.gr

