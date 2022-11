Νέο ειδύλλιο για τον Μπραντ Πιτ – Με μελαχροινή συνοδό σε συναυλία (βίντεο)

Με νέα συνοδό εμφανίστηκε δημοσίως ο διάσημος σταρ και γόης του Χόλυγουντ, Μπραντ Πιτ και η είδηση φυσικά έγινε πρωτοσέλιδο.

Ο ηθοποιός παρακολούθησε την συναυλία του Bono στο Λος 'Αντζελες, συνοδευόμενος από την Ines de Ramon και το ζευγάρι Σίντι Κρόφορντ και Ράντε Γκέρμπερ.

Beaming Brad Pitt gets up close and personal with Paul Wesley's ex-wife at Bono concert https://t.co/YouGXCPVol